Rusland: kandidaat-lidmaatschap Oekraïne krijgt ‘negatieve consequenties’ • Topmilitair NAVO: productiecapaciteit groter probleem dan geld

Volg via dit liveblog het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne.

• Volgens het regiohoofd van de provincie Loehansk zullen Oekraïense militairen de stad Severodonetsk verlaten

• De Britse premier Johnson waarschuwt het Westen voor het sluiten van een ‘slechte vrede’ met Poetin

• De Oekraïense president Zelensky ziet het kandidaat-lidmaatschap van zijn land bij de EU als opmaat naar volwaardig lidmaatschap