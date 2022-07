Rusland kan Iraanse kamikazedrones goed gebruiken

Stafchef van de strijdkrachten Mohammad Bagheri (links) en Abdolrahim Mousavi, opperbevelhebber van het leger van Iran, inspecteren drones. Beeld AFP

Uren nadat het Witte Huis geheime inlichtingen naar buiten had gebracht over de mogelijke Iraanse hulp, wilde het Kremlin alleen bevestigen dat president Vladimir Poetin volgende week Iran bezoekt. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende de beschuldiging niet eens en zei alleen dat Teheran en Moskou al jaren militair samenwerken.

De VS willen niet zeggen hoe ze aan de informatie komen. Het Russische leger wordt al weken geplaagd door een tekort aan hightechwapens. Als Iraanse drones binnenkort inderdaad boven het Oekraïense strijdtoneel verschijnen, wordt Iran het eerste land dat Moskou te hulp komt met wapens. Eerder waren er berichten dat de Russen China hadden benaderd, maar Beijing zou de boot hebben afgehouden.

Rusland heeft zelf een grote militaire industrie en is ’s werelds op een na grootste wapenexporteur. Maar door de onverwacht lange oorlog en de westerse sancties zou het Russische leger volgens de Amerikanen en de Britten kampen met een tekort aan geavanceerde wapens, vooral kruisraketten. De nood is inmiddels zo hoog dat de Russische luchtmacht de laatste weken gebruik maakt van oude, minder trefzekere raketten uit de Sovjet-tijd.

The Islamic Republic of Iran’s drone arsenal has emerged as an increasingly lethal enterprise for the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC). @mayarcarlin's latest:https://t.co/j9aPF1A4h2 — Center for Security Policy (@securefreedom) 1 juni 2022

Wapenvoorraden

Dat Rusland ook een tekort heeft aan drones, was tot nu toe niet bekend. Het Russische leger heeft in Oekraïne tal van drones van eigen makelij ingezet voor verkenningen en aanvallen. Oekraïne beweert tot nu toe 676 toestellen te hebben neergeschoten. Maar hoeveel de Russen in bijna vijf maanden oorlog precies hebben verloren is onduidelijk.

Rusland zette in 2014 in de strijd in de Donbas met succes verkenningsdrones in. Op het gebied van bewapende drones heeft het echter een forse achterstand op de VS, dat in 2002 de eerste aanval met een drone uitvoerde. Zo werd de Russische aanvalsdrone Orion, die nu in Oekraïne wordt gebruikt, pas in 2019 in Syrië getest. Dat Moskou nu zijn heil moet zoeken bij Iran, dat al jaren flink aan de weg timmert met vooral aanvalsdrones, duidt erop dat de Russen inderdaad in problemen zijn.

Volgens Jake Sullivan, nationale veiligheidsadviseur van president Joe Biden, heeft Rusland nu grote moeite om de wapenvoorraden op peil te houden. Door de westerse sancties kunnen de Russische wapenfabrikanten niet meer aan elektronische onderdelen komen. ‘Uit onze informatie blijkt dat de Iraanse regering voorbereidingen treft om Rusland versneld enkele honderden drones te leveren, inclusief bewapende drones’, aldus Sullivan. Volgens hem zou Iran nog deze maand beginnen met het trainen van Russische militairen.

Iran is voor de Russen een interessante leverancier vanwege de grote ervaring van Teheran met kamikazedrones. De Houthi-rebellen in Jemen hebben deze kleine, eenvoudige Iraanse ‘zelfmoorddrones’, die voorzien zijn van een explosief van een paar kilo tot zo’n 40 kilo, de afgelopen jaren op grote schaal gebruikt bij aanvallen op Saoedi-Arabië. Ook verdenken de VS Iran en pro-Iraanse milities in Irak ervan de drones te hebben gebruikt tegen Saoedische olie-installaties en Amerikaanse bases in Irak.

Iran has enabled Yemen's Houthi movement to field a diverse arsenal of ballistic missiles, cruise missiles, and drones.



Learn more in @CSIS's new report, The Missile War in Yemen: https://t.co/MeViAGzpKG pic.twitter.com/Qz7Jchxdqp — CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) 10 juni 2020

‘Rondhangende munitie’

Volgens Sullivan zou Rusland dezelfde drones krijgen die Iran eerder leverde aan de Houthi’s. Rusland beschikt ook over kamikazedrones, die in de VS ‘rondhangende munitie’ worden genoemd. Maar deze zijn voor zover bekend niet op grote schaal ingezet tegen de Oekraïners. Zo werden in maart wrakstukken gevonden van de Kub-Bla, een zelfmoorddrone die in Syrië is getest en die pas dit jaar in productie zou worden genomen.

‘Het eerste bewijs dat Rusland ‘rondhangende munitie’ in Oekraïne gebruikt’, twitterde de Amerikaanse oud-militair en wapendeskundige Rob Lee, die de inzet van wapens in de oorlog nauwgezet bijhoudt. Met de interesse in Iraanse drones lijkt het erop dat het Kremlin de VS en Oekraïne met gelijke munt wil terugbetalen. Een van de belangrijkste wapens die de VS in het begin van de oorlog leverden, waren namelijk de zelfmoorddrones Switchblade en Phoenix Ghost. Tot nu toe hebben de Oekraïners 821 van zulke drones gekregen om Russische tanks, pantservoertuigen en artilleriestukken te vernietigen.

Als de Russen inderdaad een deal sluiten met Teheran, zullen vooral de Amerikaanse zware wapens een belangrijk doelwit worden. De 126 accurate M777-houwitsers en twaalf Himars-raketsystemen die Oekraïne heeft gekregen, vormen nu een grote bedreiging voor het Russische leger in de Donbas.

Volgens de Russische nationalist Igor Girkin, oud-minister van Defensie van de Donetsk-republiek, waren vooral de aanvallen met de Himars de afgelopen dagen verwoestend. ‘Er zijn grote verliezen aan personeel en materieel’, meldde Girkin op Telegram. Volgens hem werden onder andere tien Russische munitiemagazijnen vernietigd.

Israel Air Force says seized Iranian drone is a knockoff of US Sentinel | via @defense_news https://t.co/ZFgYfR09HX pic.twitter.com/vs9FpgzwpB — Navy Times (@NavyTimes) 12 februari 2018

Topgeheime stealthdrone

Twee van de Iraanse kamikazedrones zijn de Samad en de Mohajer. Deze werden volgens de VS vorig jaar gebruikt bij een aanval in het Saoedische Riyad op het koninklijke paleis. De diverse versies van de Samad zouden een bereik hebben van 500 tot meer dan 1.000 kilometer.

Iran beschikt ook over diverse bewapende drones die zo’n 12 tot 24 uur in de lucht kunnen blijven en van afstand bestuurd worden. Het is echter onduidelijk of Rusland ook geïnteresseerd is in deze grotere drones, die aanvallen kunnen uitvoeren met antitankraketten en bommen. Deze drones, zoals de Gaza en de Kaman-22, lijken op de meest gebruikte Amerikaanse aanvalsdrone, de Reaper. Iran claimt dat de Gaza zelfs 36 uur lang kan vliegen en dertien bommen en raketten kan afschieten.

De Iraniërs hebben ook een drone die een volledige kopie is van Amerika’s topgeheime stealthdrone, de RQ-170 Sentinel. Deze viel in 2011, tot afgrijzen van de VS, tijdens een spionagemissie in Iraanse handen. De Sentinel, die bij de commandoactie tegen Osama bin Laden in Pakistan werd gebruikt, was zo geheim dat het Pentagon nooit foto’s ervan naar buiten had gebracht.

Iran haalde het hightechtoestel helemaal uit elkaar en bouwde het na. In de jaren daarna presenteerde Iran de Saegheh, die als twee druppels water leek op de Sentinel. De Amerikaanse nachtmerrie werd nog groter toen in 2018 bleek dat de drone operationeel was geworden. De Israëlische luchtmacht schoot toen een Saegheh neer die Israël via Syrië was binnengedrongen. Voor de Amerikanen zou de vernedering nog groter worden als de Russen in de komende weken in Oekraïne met deze Iraanse stealthdrone jacht gaan maken op Amerikaanse wapens.