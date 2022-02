Rusland is niet de vijand, zegt Biden: ‘We willen geen confrontatie’

Joe Biden staat dinsdag in het Witte Huis de pers te woord over de situatie in Oekraïne. Beeld EPA

‘We willen geen confrontatie met Rusland’, zei Biden dinsdag in een toespraak over de spanningen tussen Oekraïne en Rusland, in klare taal. ‘De Verenigde Staten en de Navo vormen geen bedreiging voor Rusland. Oekraïne is geen bedreiging voor Rusland. Noch de VS, noch de Navo hebben raketten in Oekraïne.’ Biden maakte duidelijk dat de Amerikanen niet ‘uit zijn op een provocatie’. Maar hij was ook vaderlijk toen hij zich tot het Russische volk richtte: ‘Jullie zijn niet onze vijand. Wij geloven niet jullie een bloederige verwoestende oorlog met Oekraïne willen.’

Biden wil ‘de diplomatie alle kans van slagen geven’, zei hij. Hij gelooft dat er ‘manieren zijn om veiligheidsproblemen aan te pakken’, zonder dat het tot een oorlog hoeft te komen.

Voorzichtig optimisme

De Russen lieten dinsdag weten dat de dreiging aan de Oekraïense grens iets is afgenomen nadat Rusland enkele legereenheden zou hebben teruggetrokken. In een gesprek met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, dinsdag in Moskou, toonde president Poetin zich bereid het gesprek aan te gaan over een maximaal aantal raketten en afspraken met de Navo over militaire oefeningen. Navo-chef Jens Stoltenberg toonde zich ‘voorzichtig optimistisch’ over de kans een uitweg te vinden uit de crisis.

Biden maakte dinsdag duidelijk dat hij nog steeds bezorgd is. De ‘berichten dat Rusland een aantal troepen aan de grens met Oekraïne heeft teruggetrokken, zijn niet geverifieerd’, zei hij. Hij riep de Russen een ​​stap terug te doen, want als er toch een aanval komt, ‘zullen we die krachtig beantwoorden’. Hoe? Dat heeft Biden al vaker verteld en dinsdag nog eens herhaald: ernstige sancties waar Rusland een hoge prijs voor zal moeten betalen.