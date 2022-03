Rusland intensiveert de strijd in Oekraïne met luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, zuidelijke stad Cherson zou zijn gevallen

De brandweer probeert het vuur te doven in een verwoest universiteitsgebouw in de noordelijke stad Charkiv. Beeld Reuters

Cherson zou na een dag van beschietingen en bombardementen op onder meer woonwijken als eerste grote stad in Russische handen zijn. Burgemeester Iogor Kolytsjajev meldde woensdagavond op zijn Facebook-pagina dat ‘gewapende bezoekers’ van het Russische leger het stadhuis binnenvielen. Hij probeert afspraken met hen te maken om humanitaire hulp naar de stad met 300.000 inwoners te krijgen. De Oekraïense regering in hoofdstad Kyiv bevestigde woensdagavond echter nog niet dat de stad gevallen was.

Het door Russische troepen omsingelde Marioepol, een havenstad die cruciaal is voor de controle over de zuidelijke kuststrook, hield stand. Een verslaggever van persbureau Associated Press zag daar in het ziekenhuis drie 16-jarige jongens die tijdens een potje voetbal zwaar gewond waren geraakt door beschietingen. Een van de tieners, die beide benen was verloren, overleed na aankomst op de eerste hulp.

De hevigste beschietingen waren gericht op de een na grootste stad Charkiv, in het noorden, waar veel etnische Russen wonen. Een Russische raket vernielde het regionale hoofdkwartier van de politie en de inlichtingendienst, nadat eerder het historische stadshart en woonwijken werden gebombardeerd. Verwacht wordt dat het geweld in Charkiv snel heviger zal worden. Dat valt op te maken uit een waarschuwing van de Indiase regering aan haar burgers daar, die op grond van informatie die de Russische regering met New Delhi heeft gedeeld ten sterkste was aangeraden vóór woensdagavond een veilig heenkomen buiten de stad te zoeken.

Corridor voor humanitaire hulp

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, voorspelde woensdag dat het aantal vluchtelingen zal oplopen tot een miljoen mensen. De Oekraïense regering wil dat de UNHCR met het Rode Kruis een ‘groene corridor’ instelt om humanitaire hulp naar slachtoffers te brengen en burgers te evacueren, omdat Russische militairen weigeren hierover te onderhandelen.

Bij twee treinstations in Kyiv, die volgepakt zijn met wanhopige burgers die proberen te vluchten, waren ontploffingen. Over de schade en eventuele slachtoffers was woensdagavond nog geen informatie. Bij het bombardement op de televisietoren dinsdag is ook het holocaustmonument Babi Jar beschadigd geraakt.

Oorlogsmisdaden

De internationale roep om de Russische president Vladimir Poetin te vervolgen voor oorlogsmisdaden neemt toe, terwijl de openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag wacht op de allerlaatste formele stap voordat hij een onderzoek instelt. De Britse premier Boris Johnson kwalificeert Poetins optreden in Oekraïne al als ‘oorlogsmisdaad’. Twee Amerikaanse Republikeinse Congresleden willen Poetin ook aanklagen voor misdaden tegen de menselijkheid.

Internationale veroordeling van het Russische optreden in Oekraïne kwam woensdag ook van de Algemene Vergadering van Verenigde Naties, waar in een zeldzame spoedzitting met een overweldigende meerderheid van 141 stemmen een resolutie tegen de Russische invasie werd aangenomen. De niet-bindende resolutie, waarbij onder meer India en China zich net zoals vrijdag van stemming onthielden, is tekenend voor het diplomatieke isolement van Rusland.