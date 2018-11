Rusland hervat jacht op Poetin-vijand Bill Browder met nieuwe aanklacht

Magnitski stierf in 2009 in een Russische gevangenis, nadat hij een grootscheepse fraude op het spoor was gekomen. Daarbij hadden Russische ambtenaren 230 miljoen dollar weggesluisd via drie dochterondernemingen die ze van Browders beleggingsfonds Hermitage Capital Management hadden afgepakt. In plaats van de betrokken ambtenaren werd Magnitski aangeklaagd wegens belastingfraude. Hij overleed een jaar later in de gevangenis als gevolg van mishandeling en gebrekkige medische verzorging.

Sindsdien voert Browder over de hele wereld campagne voor de invoering van zogenoemde Magnitski-wetten, waarbij Russische functionarissen die bij de dood van Magnitski betrokken waren sancties krijgen opgelegd. Nederland werkt nu ook aan een voorstel om in Europees verband een soortgelijke wet in te voeren die de mogelijkheid biedt om schenders van mensenrechten te straffen.

Natalja Veselnitskaja

Medestanders van Browder zijn bang dat Rusland de nieuwe aanklacht wil gebruiken om te proberen hem via Interpol in handen te krijgen. De Russische autoriteiten hebben dat al enkele keren geprobeerd, maar hopen meer geluk te hebben nu een Rus, Aleksandr Prokoptsjoek, deze week mogelijk wordt benoemd als het nieuwe hoofd van Interpol.

Browder is al twee keer veroordeeld in Rusland. Curieus is dat de nieuwe aanklacht is aangezwengeld door de Russische advocate Natalja Veselnitskaja, die in 2016 bij de zoon van Donald Trump leurde met informatie om Hillary Clinton te ondermijnen. Veselnitskaja trad ook op als advocate voor het bedrijf Prevezon, waar een deel van de miljoenen die de Russische ambtenaren achterover hadden gedrukt, terecht zou zijn gekomen.