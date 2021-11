Rusland hekelt berichtgeving in Amerikaanse media over voorbereiding van aanval op Oekraïne

Twee vrouwen kijken toe hoe een geleide raketkruiser van de Russische marine terugvaart naar de haven van Sebastopol. Beeld REUTERS

Juist Oekraïne is volgens het Kremlin druk bezig zijn troepenmacht uit te breiden, daarbij geholpen door wapenleveranties van de westerse landen.

Moskou ergert zich aan de alarmerende berichten dat Rusland een troepenmacht van bijna 100 duizend man heeft samengetrokken langs de grens met Oekraïne. Volgens het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, Kyrylo Boedanov, zou Rusland van plan zijn eind januari of begin februari een aanval te lanceren op Oekraïne. Voornaamste doel zou zijn om de kuststrook langs de Zwarte Zee in handen te krijgen, inclusief de havensteden Marioepol en Odessa.

De Amerikaanse regering maakt zich kennelijk ook zorgen over de Russische intenties. Volgens het persbureau Bloomberg zouden de VS de Navo-bondgenoten afgelopen week nieuwe informatie hebben verstrekt over de Russische troepenopbouw en mogelijke scenario’s voor een invasie. De Russische troepen zouden volgens de VS vanuit Rusland zelf Oekraïne kunnen binnentrekken, maar ook via Belarus en de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde.

Verhoudingen gespannen

De verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne zijn uiterst gespannen sinds de inname van de Krim en Ruslands steun voor pro-Russische separatisten die gebieden in het oosten van Oekraïne hebben bezet. Veel inwoners van die regio’s hebben inmiddels een Russisch paspoort gekregen. Dat zou Moskou als argument kunnen gebruiken om Oekraïne binnen te vallen, zodat het zijn ‘eigen burgers’ kan beschermen.

De ontwikkelingen plaatsen de Amerikaanse president Biden voor een lastig probleem. Hij staat vooral vanuit de Republikeinse partij onder druk zware wapens aan Oekraïne te leveren, zodat het het hoofd kan bieden aan een mogelijk Russische aanval. Maar Biden is bang dat hij daarmee olie op het vuur gooit.

Poetin

Ook Amerikaanse defensie-experts zijn verdeeld over de vraag of Poetin werkelijk plannen heeft om Oekraïne aan te vallen. Volgens sommige experts lijken de Russische militaire voorbereidingen op het voorspel van de oorlog die in 2008 uitbrak tussen Rusland en Georgië. Onheilspellend was dat de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR maandag zelf ook constateerde dat de huidige situatie rond Oekraïne overeenkomsten vertoont met de aanloop tot de oorlog met Georgië. Volgens Rusland werd die door Georgië uitgelokt.

Andere experts betwijfelen of het Kremlin zo ver zal durven gaan: een aanval op Oekraïne zal de toch al beroerde relaties met het Westen definitief verpesten. Het staat wel vast dat Moskou de opening van de peperdure Nord Stream 2 pijpleiding dan in ieder geval wel kan vergeten. Rusland, dat sterk afhankelijk is van de export van olie en gas, heeft die pijpleiding nodig om extra gas te kunnen afzetten op de Europese markt.

Kennelijk om te laten zien dat Oekraïne voorbereid is, liet het Oekraïense ministerie van Defensie maandag beelden zien van een oefening van de luchtlandingstroepen in de buurt van de hoofdstad Kiev. Vorige week was er ook al een oefening van Oekraïense commando-eenheden niet ver van de bestandslinie met het door de separatisten bezette gebieden.