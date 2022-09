‘Rusland heeft soldaten nodig: ze verdienen nu omgerekend meer dan drieduizend euro per maand’

Een foto op een flyer van het Russische ministerie van Defensie. Het Russische leger zit de springen om meer soldaten. Beeld ANP / EPA

Tom, wat weerhoudt het Kremlin van het afkondigen van een algehele mobilisatie?

‘Een algehele mobilisatie zou een enorme weerslag hebben op de Russische samenleving. Zeker in grote steden is de oorlog voor veel mensen ver weg. En het Kremlin houdt de oorlog voor hen ver weg, door vooral soldaten te sturen uit arme provincies. Rusland heeft nooit de oorlog verklaard aan Oekraïne. Een algehele mobilisatie afkondigen zou de nederlaag betekenen van Poetins ‘speciale militaire operatie’.’

Tegelijkertijd heeft Rusland meer mankracht aan het front nodig om weer overwicht op Oekraïne te krijgen. Is daarvoor uiteindelijk een algehele mobilisatie noodzakelijk?

‘Er zijn alternatieven voor algehele mobilisatie, als Poetin die niet aandurft. Er zit veel tussen alle volwassen mannen in het land dienstplichtig maken en niets doen. Op dit moment is Rusland actief mensen aan het werven voor het leger. De Russische Spoorwegen hebben bijvoorbeeld opdracht gekregen om medewerkers over te halen om naar Oekraïne te gaan. En de salarissen van soldaten zijn verhoogd. Je kunt nu meer dan 200 duizend roebel per maand verdienen, dat is omgerekend meer dan drieduizend euro per maand. Voor Russische begrippen is dat echt heel hoog. Je krijgt daarnaast allerlei bonussen, een garantie dat je kinderen een plek krijgen op een goede universiteit en een goed pensioen.

‘Rusland kan meer doen om de mensen in dienst naar Oekraïne te sturen. Het zou ze kunnen aansporen hun status te veranderen en beroepsmilitair te worden, zonder eerst een heel jaar in het leger te zitten. Maar dat wordt natuurlijk wel steeds moeilijker. Ook dienstplichtigen zien dat het oorlog is, dat Rusland het er slecht vanaf brengt en dus hun leven in gevaar zou komen.’

Is het aannemelijk dat het Kremlin uiteindelijk ingrepen zal doen om meer soldaten aan het front te krijgen?

‘Rusland heeft een frontlinie gecreëerd van ruim tweeduizend kilometer lengte. Je hebt ontzettend veel militairen nodig om die in stand te houden. Nu worden ze niet alleen in het noordoosten teruggedreven, ook in het zuiden bij Cherson hebben ze het moeilijk, al houden ze daar beter stand. Het leger moet dus iets gaan doen.

‘Poetin is de leider van een wereldmacht, hij heeft nog nooit een militair conflict verloren. Rusland is niet gewend te verliezen. Dit tegenoffensief van Oekraïne is echt de grootste nederlaag die Rusland heeft geleden sinds het terugtrekken bij Kyiv. En het belooft weinig goeds voor de komende maanden.

‘Opvallend is dat bij de tegenaanval in het noordoosten relatief gezien heel weinig Russische militairen aanwezig waren. Het leger bestond voor een groot deel uit strijders uit Loehansk, de Oekraïense provincie die Rusland sinds 2014 voor een groot deel in handen heeft. Rusland komt dus kennelijk echt veel soldaten tekort.’

Zijn jonge Russen bereid om naar het slagveld te gaan?

‘Jonge Russen in grote steden niet. Die hebben een levensstijl die lijkt op die van jongeren uit Nederland. Ze wonen in moderne steden en hebben helemaal geen zin om hun leven te wagen voor Rusland.

‘Mensen die hier wel gevoelig voor kunnen zijn zijn jongeren uit arme gebieden waar weinig ander werk is. De salarissen die nu uitgedeeld worden, zijn veel hoger dan het gemiddelde Russische salaris. Dat kan het aantrekkelijk maken om naar Oekraïne te gaan.’