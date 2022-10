Rusland haalt belangrijke Russische symbolen uit Cherson weg in erfgoedoorlog met Oekraïne

Een beeld van Catharina de Grote, met rondom het voetstuk de stichters van de stad Odesa, onder wie Grigori Potjomkin. Het is besmeurd, op de zijkant staat in het Oekraïens ‘Sloop dit’. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Op de plek waar Fjodor Oesjakov, gegoten in brons, sinds 1957 uitkeek over de straat in Cherson die naar hem is vernoemd, staat alleen nog zijn bruine stenen voetstuk. Het imposante witte gebouw van de marine-academie erachter aan de Oesjakovlaan staat er verlaten bij. Er wappert een Russische vlag op de plek waar voor de oorlog een Oekraïense hing.

De plek waar een beeld stond van Fjodor Oesjakov. Beeld Telegram

Russische militairen halen deze week standbeelden van Russische generaals en andere hoogwaardigheidsbekleders weg uit de bezette stad Cherson, die Oekraïne probeert te bevrijden. Oesjakov, admiraal van de Russische marine van 1766 tot 1812, werd afgelopen week van zijn sokkel gelicht en verblijft nu naar verluidt aan de overkant van de Dnipro, gebied dat in handen is van de Russen. Op berichtendienst Telegram gaan beelden rond van een lege zuil. Ook de buste van de Russische maarschalk Aleksandr Soevorov (1730-1800) is verdwenen uit de Soevorovstraat in Cherson. Het beeld van Vasili Margelov, generaal in het Rode Leger: weg.

Op de plek waar een standbeeld stond van Grigori Potjomkin staat eveneens een leeg voetstuk met een bronzen naamplaat. De Russen haalden deze week zelfs Potjomkins beenderen uit zijn graf in de Catharinakathedraal in Cherson, zei de door Rusland aangestelde gouverneur van de regio Cherson woensdag tegen televisiezender Krim 24. Potjomkin, prins en opperbevelhebber, stichtte de stad Cherson ooit in opdracht van tsarina Catharina de Grote.

De Russen zeggen dat ze de standbeelden en relieken verwijderen om te voorkomen dat ze beschadigd raken door Oekraïense raketten. Russische militairen zijn de afgelopen weken verdreven uit veel gebieden rond Cherson, de stad die sinds 2 maart in handen is van Rusland. Het leger zou zich hebben ingegraven rond de stad. Oekraïne ontkent dat het van plan is de stad te bestoken en zegt dat de inwoners onder dwang van het Russische leger vertrekken. Volgens Rusland verlaten bewoners de stad vrijwillig. Het veiligstellen van de beelden zou erop kunnen duiden dat de Russen bang zijn de Oekraïense stad te verliezen.

Poetins mythe

Maar dat Rusland juist beelden en aandenkens aan het Rusland van tsaren en communisten beschermt, toont aan dat de oorlog ook een conflict is over culturele identiteit en wie het recht heeft op zijn versie van de geschiedenis.

Rusland romantiseert onder Poetin steeds meer het imperialistische verleden, van de grote tsaren als Catharina de Grote en Sovjetleiders als Lenin en Stalin, terwijl Oekraïne juist openheid over de duistere kanten van die periode wil. Al ver voor de oorlog probeerde Poetin te bewijzen dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft. De Russische president valt daarbij terug op de mythe dat Russen en Oekraïners één volk vormen, met één taal (het Russisch) en één geloof (het orthodoxe christendom). In een veelbesproken essay uit 2021 beschreef hij Oekraïne als niet meer dan ‘een product uit de Sovjettijd’.

Oekraïners wijzen er de afgelopen jaren juist steeds meer op dat ze altijd bezet zijn geweest door Rusland en leggen veel nadruk op de eigen geschiedenis, cultuur en taal. Sinds 2014 voert Oekraïne een beleid van ‘decommunisatie’ en ‘derussificatie’ en haalt het Sovjetbeelden en -mozaïeken weg of dekt ze af. Ook erfgoed uit de tsarentijd is omstreden: veel straatnamen die verwezen naar tsaren of Russische generaals hebben andere namen gekregen. Na de Russische inval besmeurden inwoners van Odesa een beeld van Potjomkin. Dit alles tot grote woede van Moskou.

Binnen deze erfgoedoorlog past ook de Russische poging om de Oekraïense cultuur te marginaliseren. Volgens de Verenigde Naties hebben de Russen sinds februari meer dan tweehonderd objecten die tot het cultureel erfgoed horen beschadigd of vernietigd. Het gaat deels om schade door beschietingen, maar in bezette gebieden zijn er volgens het Oekraïens ministerie van Cultuur ook nog eens honderden monumenten en kunstvoorwerpen vernield of beschadigd. Ook literatuur en taal zijn doelwit. In verschillende bezette steden werden volgens de Oekraïense ombudsvrouw Ljoedmyla Denisova Oekraïense boeken – historische werken maar ook literatuur – uit de bibliotheken geroofd en vernietigd.

Om te benadrukken dat Oekraïne in feite Russisch grondgebied is, zijn symbolen als de standbeelden van Oesjakov en Potjomkin van groot belang voor de Russen. Potjomkin koloniseerde in opdracht van Catharina de Grote delen van Oekraïne namens Rusland en stichtte er verschillende steden die nog steeds bestaan. Hij liet in de door hem veroverde gebiedsdelen ‘Potjomkindorpen’ bouwen om aan de tsarina te tonen. Daar speelden dorpelingen een idylle na tussen houten façades van een prachtig dorp. Zodat de Russische leider zou denken: alles gaat goed, daar.