Rusland haalt banden met Georgië aan en schaft visumplicht af, oppositie Georgië ziet het als ondermijning van Europese koers

Pro-Russische betogers verscheuren de EU-vlag bij het parlementsgebouw in Tbilisi in maart van dit jaar. Beeld EPA

Met de opheffing van reisbeperkingen hoopt Moskou de banden aan te halen met de voormalige Sovjet-republiek in de Kaukasus, die streeft naar EU-toetreding. Rusland wil ‘communicatie en contact tussen burgers van Rusland en Georgië faciliteren, ondanks de afwezigheid van diplomatieke relaties’, zo luidt de officiële uitleg.

De diplomatieke relaties zijn verbroken sinds 2008, toen Rusland Georgië binnenviel. Een vijfde van het land is sindsdien bezet. Daarnaast voerde Rusland reisbeperkingen in voor Georgiërs. Moskou legde het vliegverkeer in 2019 stil wegens protesten van Georgiërs tegen Russische inmenging in de Georgische politiek. De visumplicht geldt al sinds 2000, toen Rusland zei te vrezen voor terrorisme uit Georgië.

Ondanks de bezetting trekt de Georgische regering steeds meer naar Moskou toe. Tbilisi bekritiseerde de Russische invasie van Oekraïne, maar doet niet mee met westerse sancties tegen Rusland, naar eigen zeggen om de economie te beschermen. De opheffing van de reisbeperkingen door Rusland is volgens de Georgische regering goed nieuws. Het dagelijks leven wordt ‘gemakkelijker’ en reizen wordt ‘vrijer’, zo zei minister van Buitenlandse Zaken Ilia Darchiashvili.

Oppositie woedend

Maar de oppositie heeft woedend gereageerd op de opheffing van de reisbeperkingen. Ana Tsitlidze, lid van de westersgezinde partij van oud-president Michaïl Saakasjvili, sprak cynisch van ‘een onderscheiding’ van het Kremlin voor de regeringspartij Georgische Droom. ‘Dit besluit kan gezien worden als waardering van de Russische autoriteiten voor wat Georgische Droom al 11 jaar doet, vooral recent, om schade toe te brengen aan de Europese koers van Georgië en aan het proces om een kandidaatstatus voor de EU te verkrijgen.’

Oppositieleden beschuldigen Georgische Droom al jaren van samenspanning met het Kremlin. Ze wijzen erop dat de partij is opgericht door Bidzina Ivanisjvili, een miljardair die zijn fortuin vergaarde in Rusland.

Ook Salome Zoerabisjvili, de president van Georgië, die vooral een symbolische functie heeft, is tegen de hervatting van het luchtverkeer met Rusland. Ze noemde het besluit woensdag ‘een provocatie’ en laakt de opstelling van de Georgische regering ten opzichte van Moskou al langer: ‘In een tijd waarin al onze partners in woord en daad solidariteit betuigen met de onbaatzuchtige strijd van Oekraïne, is het standpunt van de regeringspartij, op zijn zachtst gezegd, onbegrijpelijk voor mij en de meerderheid van de samenleving.’

Druk vanuit EU

Het is onduidelijk of Georgië het luchtruim openstelt voor Russische luchtvaartmaatschappijen die in het Westen onder sancties vallen. De Europese Commissie riep Georgië donderdag op om Russische vliegtuigen niet toe te laten en om zich ‘als een land met aspiraties om EU-kandidaatlid te worden’ aan te sluiten bij sancties tegen de Russische luchtvaartsector.

Enkele honderden Georgiërs gingen woensdag de straat op om te demonstreren tegen de opheffing van de reisbeperkingen. Maar het kwam niet tot massale demonstraties, zoals in maart. Toen demonstreerden tienduizenden Georgiërs tegen een wetsvoorstel van de regeringspartij om een wet in te voeren die sommige media en niet-gouvernementele organisaties zou bestempelen als ‘buitenlands agent’. Na de protesten en internationale kritiek trok de regeringspartij het wetsvoorstel in.