Rusland geeft anti-Japans tintje aan herdenkingsdag Tweede Wereldoorlog, tot ergenis van Tokio

Japanse premier Fumio Kishida tijdens een herdenkingsceremonie voor oorlogsslachtoffers in Okinawa. Beeld AP

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaaiden de Japanners, als bondgenoot van nazi-Duitsland, dood en verderf in grote delen van Azië. In 1943 stemde Jozef Stalin namens Moskou in met een geallieerd plan om Japan de oorlog te verklaren zodra nazi-Duitsland was verslagen. Op 8 augustus 1945 vielen Sovjet-troepen het door Japan bezette Noordoost-China binnen en heroverden ze het Siberische eiland Sakhalin. Na nog geen maand later gaf Japan zich op 2 september over. Het markeerde het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Vandaar dat Rusland jaarlijks op 3 september stilstaat bij deze gebeurtenis. Sinds zaterdag heet de herdenking echter ‘De Dag van de Overwinning op het Japanse militarisme en het Einde van de Tweede Wereldoorlog’. Op zaterdag, terwijl Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zijn troepen richting Moskou stuurde, vond Poetin een momentje om daar een wet voor te ondertekenen.

Over de auteur

Marije Vlaskamp schrijft voor de Volkskrant over de positie van China in de wereld. Ook volgt ze de ontwikkelingen elders in Azië. Ze was 18 jaar correspondent in Beijing.

Parlementsleden hadden vorig jaar juli al voorgesteld de herdenking te hernoemen bij wijze van vergelding voor de Japanse steun aan Oekraïne. Tokio, dat zich met zijn naoorlogse pacifistische grondwet altijd afzijdig hield bij andermans conflicten, heeft zich achter de westerse coalitie tegen Rusland geschaard. In de eerste weken van de Russische invasie voorzag Japan Oekraïne van helmen, scherfvesten en rantsoenen, nam enkele honderden Oekraïense vluchtelingen op en bevroor de banktegoeden van de Russische centrale bank.

Vorige maand nog gingen zo’n honderd Japanse legerjeeps naar Oekraïne. Voor Japanse begrippen is deze militaire steun ongekend. Rusland beschouwt het buurland in het Verre Oosten daarom als een ‘onvriendelijk land’; vandaar dat de oorlogsherdenking nu een anti-Japans tintje krijgt.

China

In China, een van de bloedigste strijdtonelen in Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt 3 september al sinds 2014 gevierd als ‘Overwinningsdag van de Verzetsoorlog tegen Japanse agressie’. In 2021 hebben Rusland en China de derde september gezamenlijk herdacht ‘als levendig voorbeeld van (...) gedeelde normen en wederzijds vertrouwen’ tussen Rusland en China, aldus de populistische Chinese staatskrant Global Times.

Zowel Beijing als Moskou voelt zich miskend door het Westen als het gaat om de strijd tegen het fascisme in de Tweede Wereldoorlog. Het Chinese gevecht tegen de Japanse bezetter duurde van 1931 tot 1945 en heeft volgens Chinese schattingen tientallen miljoenen soldaten en burgers het leven gekost. Naar Chinees voorbeeld verwijt Rusland Tokio ‘gebrek aan zelfreflectie’ op het leed dat Japan heeft aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die afkeuring gaat de laatste jaren gepaard met felle kritiek op het huidige bondgenootschap van Japan met de Verenigde Staten.