Rusland gaat gewoon in zee met Huawei voor aanleg 5G-netwerk

Het 5G Park van het Huawei hoofdkwartier in Shenzhen, China. Beeld Bloomberg via Getty Images

De door de Verenigde Staten uitgesproken ban op Huawei leidt tot ongerustheid, waarschuwingen en verdeeldheid. Dat geldt voor zowel de smartphone- als de netwerk-tak van de Chinezen. Tekenend is de beoordeling van Huawei door de directeur van het National Cyber Security Centre van de Britse regering, Ian Levy. Volgens hem rammelt de beveiliging van Huawei-producten aan alle kanten.

‘Huawei bouwt zijn producten anders dan westerse collega’s. Voor een deel komt dat doordat ze zo snel zijn gegroeid en voor een deel is het misschien cultureel, wie weet. We merken dat de veiligheid daardoor merkbaar slechter is en daar moeten we mee om zien te gaan’, aldus Levy deze week tijdens een conferentie in Londen. Concrete bewijzen gaf de veiligheidsbaas overigens niet. Verder benadrukte hij dat ook andere bedrijven niet feilloos zijn: ‘Niemand is perfect. Huawei rammelt, anderen rammelen minder.’

Voor Rusland is het geen beletsel om met Huawei in zee te gaan voor de aanleg van zijn 5G-netwerk. Integendeel: juist deze week sloten topmannen van Huawei en de Russische telco MTS een deal voor de aanleg van een deel van het nieuwe netwerk. Dat gebeurde in het Kremlin in bijzijn van Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping. Waar de Amerikanen hameren op het veiligheidsrisico dat het gebruik van Huawei-apparatuur zou inhouden, blijft Huawei benadrukken dat de plaatsing op de zwarte lijst onderdeel is van een ordinaire handelsoorlog.

Smarphones

De implicaties voor de smartphone-tak van Huawei zijn groot. Nadat eerder al duidelijk werd dat Google als gevolg van de ban Huawei niet langer toestaat om een volledige versie van Android te gebruiken, blijkt nu dat ook Facebook noodgedwongen zijn handen aftrekt van Huawei.

Op nieuwe smartphones van Huawei worden apps van Facebook - zoals Facebook, Instagram en Whatsapp - niet langer standaard geïnstalleerd, schrijft persbureau Reuters. Op Huawei-apparaten waar de apps al wel zijn geïnstalleerd blijft Facebook wel updates uitvoeren. Kopers van huidige Huawei-telefoons waar Facebook niet vooraf is geïnstalleerd, kunnen deze nog steeds downloaden. Maar ook dit kan op termijn veranderen als Huawei door de maatregelen mogelijk ook geen toegang meer krijgt tot de Play Store van Google.

Google waarschuwt

Google zit intussen in zijn maag met de ban. Logisch, want Google is gebaat bij een zo’n groot mogelijk marktaandeel van zijn besturingssysteem Android. Huawei wordt nu gedwongen een eigen systeem voor zijn telefoons te maken, iets waar de Chinezen naar eigen zeggen al bijna klaar voor zijn. Maar tegenover de regering Trump gooit Google het over een andere boeg, schrijft The Financial Times: de nationale veiligheid zou in gevaar kunnen komen als de Verenigde Staten de ingrijpende uitvoerbeperkingen op het Chinese Huawei doorzetten. Door een ban zou Google naar eigen zeggen zijn Android-besturingssysteem niet meer kunnen updaten op smartphones van Huawei. Volgens Google zou vergelijkbare Chinese software vatbaarder zijn voor hacks.

Dalende verkoop

Ook al zijn de gevolgen nu nog niet zichtbaar op de Huawei-telefoons die in de winkel liggen, de Chinezen merken nu al aan den lijve de negatieve gevolgen. In Nederland zou de verkoop met maar liefst 40 procent zijn teruggelopen, meldt BNR op basis van gegevens van de sites van Telefoonabonnement.nl, Telefoon.nl. Tweakers en BelSimpel.nl. Sowieso zullen smartphonefabrikanten dit jaar waarschijnlijk minder toestellen gaan leveren. Dat denkt althans analist Canalys, die de daling wijt aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De winnaar in dit geweld zal Samsung zijn, verwacht Canalys. Apple tot slot zal ook niet helemaal gerust zijn, ondanks sussende woorden van topman Tim Cook. China dreigt met het extra belasten van Amerikaanse producten, wat zou betekenen dat iPhones stukken duurder worden.