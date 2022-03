‘Rusland gaat Belarus snel voorzien van moderne wapens’ • Oekraïne: evacuaties uit Marioepol opnieuw mislukt

• VS passen handelsstatus Rusland aan; hogere heffingen op Russische producten worden daardoor mogelijk. EU en G7 hebben vergelijkbare plannen

• Opnieuw bombardementen in verschillende steden. De luchthavens in Loetsk en Ivano-Frankivsk zijn volgens Moskou buiten werking gesteld

• Situatie in Marioepol nog steeds kritiek, leveringen met hulpgoederen onzeker

• Overheid neemt thuisopvang van Oekraïense vluchtelingen over