Rusland en Westen staan lijnrecht tegenover elkaar: crisis na zeeslag bij de Krim

De Russische VN-ambassadeur Dmitri Poljanski spreekt de VN-veiligheidsraad toe tijdens de spoedzitting naar aanleiding van de zeeslag op de Krim. Beeld AFP

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley sprak, mede namens Nederland en enkele andere Europese leden van de Veiligheidsraad, over een Russische ‘provocatie’ en ‘een gevaarlijke escalatie’. De Amerikaanse president Trump wilde Rusland later op dag niet expliciet in de schoenen schuiven. Hij zei dat het geweld over en weer moet stoppen.

Nadat Russische schepen de Oekraïense vaartuigen hadden beschoten, volgde een vuurgevecht. Daarna overmeesterde de Russische marine de schepen en legde die in de haven van Kertsj aan de ketting. Meer dan twintig opvarenden worden vastgehouden. Het ene na het andere land riep Rusland maandag op hen vrij te laten, maar de Russische waarnemend ambassadeur bij de VN gaf geen krimp.

Niet Rusland, maar Oekraïne is volgens deze diplomaat, Dmitri Poljanski, verantwoordelijk voor de ‘gevaarlijke’ situatie die zondag ontstond. In de Russische lezing waren Oekraïense marineschepen illegaal Russische wateren binnengedrongen. ‘We moesten onze grenzen beschermen’.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley tijdens de spoedzitting van de VN-veiligheidsraad naar aanleiding van de zeeslag op de Krim. Beeld EPA

‘Annexatie Marioepol’

De Oekraïense VN-ambassadeur Volodymyr Jeltsjenko noemde dat ‘een leugen’. Krachtens internationale afspraken hebben schepen uit zijn land het volste recht de Zee van Azov en de smalle zeestraat van Kertsj te bevaren. ‘Er zijn geen Russische grenzen’. De diplomaat sprak de vrees uit dat Rusland meer agressieve daden zal plegen, mogelijk zelfs de Oekraïense havenstad Marioepol zal annexeren zoals het eerder deed met het Krim-schiereiland. Oekraïne drong aan op uitbreiding van de internationale sancties die volgden op de annexatie van de Krim. De landen die het land zeiden te steunen, zinspeelden maandag evenwel niet op nieuwe sancties.

De Navo hield maandag in Brussel spoedberaad, in aanwezigheid van de Oekraïense ambassadeur bij het bondgenootschap. Navo-chef Jens Stoltenberg zei na afloop dat ‘Rusland moet begrijpen dat zijn acties gevolgen hebben’. Hij ging daar niet nader op in, maar wees er wel op dat de Navo sinds de annexatie van de Krim in 2014 aanzienlijk meer troepen heeft gestuurd naar lidstaten die grenzen aan Rusland.