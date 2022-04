Rusland en VS bestrijden elkaar met oorlogsretoriek

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Hij zei dinsdag dat het gevaar van een Derde Wereldoorlog ‘serieus en reëel’ is. Beeld ANP / EPA

Terwijl Rusland waarschuwde voor de risico’s van een Derde Wereldoorlog met kernwapens vanwege de Navo die ‘een oorlog bij volmacht begint’, sprak de VS-minister van Defensie Lloyd Austin in Kyiv openlijk de Amerikaanse ambitie uit dat Rusland ‘zo verzwakt wordt dat het niet meer kan doen wat het in Oekraïne gedaan heeft’.

Het is taal die sommige experts ertoe verleidt, in navolging van de Russische retoriek, opnieuw de ergste scenario’s als reëel af te schilderen. Dat gaat misschien iets te snel. ‘Oorlog is oorlog’, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Maar retoriek is retoriek, zou je eraan kunnen toevoegen - en die moet begrepen worden in zijn context.

En dat is de ‘kritieke fase’ waarin de oorlog zich bevindt, met de serieuze Russische poging in de Donbas eindelijk militaire succes te behalen. Mark Milley, Amerika’s hoogste generaal, noemt de komende weken van cruciaal belang. Oekraïne heeft ‘blijvende steun’ nodig om ‘succesvol op het slagveld te kunnen zijn’.

De VS zullen hemel en aarde bewegen om Oekraïne te steunen

In dat kader past de bijeenkomst dinsdag van veertig landen over intensivering van de wapensteun aan Kyiv op de Amerikaanse luchtmachtbasis in het Duitse Ramstein. De afgelopen week hebben landen uit vier continenten, de VS voorop, hun wapensteun aan Oekraïne fors opgevoerd met het oog op de zware veldslag in de Donbas.

Daarbij gaat het om zwaarder en deels geavanceerd materieel om de superieure Russische vuurkracht te kunnen weerstaan. Zelfs Duitsland, dat al weken worstelt met de vraag of ook zwaardere wapens gestuurd moeten of kunnen worden, komt over de brug met de levering van ‘Gepard’ gepantserd luchtdoelgeschut aan Oekraïne.

Volgens Austin zullen de VS ‘hemel en aarde’ bewegen om Oekraïne van voldoende wapens en munitie te blijven voorzien. Naarmate de strijd langer duurt, is dat een enorme uitdaging. Om die beter aan te kunnen wordt ook overgeschakeld op westers materieel. Desondanks blijft onzeker of Oekraïne in staat zal zijn de Russische vuurkracht vanaf de grond en vanuit de lucht voldoende te weerstaan of uit te schakelen.

Ook Rusland krijgt, naarmate de strijd langer duurt, te kampen met tekorten in materieel en personeel. Russische experts vermoeden dat president Poetin door de verzwakking van zijn eigen strijdkrachten voor moeilijke besluiten kan komen te staan.

Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, zei na een bezoek aan Kyiv dat zijn land ‘Rusland wil verzwakken tot het punt waarop het geen dingen meer kan doen als Oekraïne binnenvallen’. Beeld AP

Russische einde-van-de-wereld retoriek geeft aan dat het niet goed gaat

Het afkondigen van een algehele mobilisatie kan die tekorten (deels) oplossen, maar dat is een ingrijpend middel waar heel veel Russen - wier steun voor de oorlog waarschijnlijk niet zo diep, breed en omvangrijk is als de staatspropaganda wil doen geloven - last van krijgen. Dan kan escalatie in wapens wel eens de voorkeur hebben van Poetin, denkt zijn gewezen adviseur Stanislav Belkovski.

Wat betekent, tegen deze achtergrond, de Russische einde-van-de-wereld-retoriek over wereldoorlogen en kernwapens en westerse bedoelingen om Rusland van de kaart te vegen? Dat het niet goed gaat op het slagveld, antwoorden koele hoofden droogjes. En dat alle zeilen bijgezet moeten worden om deze ‘speciale operatie’ aan het Russische publiek te slijten. De Orwelliaanse omdraaiing van de feiten daarbij is niets nieuws.

Critici vragen zich af of Austins uitspraken over de militaire verzwakking van Rusland in dat verband handig zijn. Ze passen in het Russische narratief dat dit een alomvattend conflict is met het Westen dat (zo zei veiligheidschef Patroesjev dinsdag) via Oekraine, en net als Hitler destijds, ‘de hele Russische bevolking’ wil ‘vernietigen’.

In dit spervuur van oneliners blijft het van groot belang retorisch kaf en koren van elkaar te scheiden. Wat Austin met zijn uitspraken en de bijeenkomst in Ramstein vooral lijkt te willen onderstrepen, is dat Oekraïne genoeg steun blijft krijgen om niet te bezwijken. Dat is het signaal aan Moskou: houd er in je oorlogsplannen rekening mee dat wij Oekraïne niet opgeven. Die standvastigheid is toegenomen door aanwijzingen voor op grote schaal gepleegde Russische oorlogsmisdaden en de aanpak waarbij Oekraïense steden en dorpen compleet worden verpulverd.

Rusland zijn gang laten gaan - geldt nu als het grotere gevaar

De Russische minister Lavrov waarschuwt het Westen voor een ‘oorlog bij volmacht’ tegen Rusland. Dat is een vertekend beeld, aangezien het gaat om een defensieve reactie tegen Poetins agressie. Niettemin bestond die drempelvrees in veel westerse landen aanvankelijk wel degelijk. Nu wordt het alternatief - Rusland zijn gang laten gaan in Oekraïne - als het grotere gevaar gezien.

Daarbij is het effect verzwakt van desinformatie en opgeblazen retoriek, waarmee Rusland jarenlang ook nu nog in delen van westerse samenlevingen succes boekt. De grote westerse wapensteun aan Oekraïne toont aan dat Poetin met deze invasie een grens heeft overschreden - zelfs bij vrienden die bereid waren hem bijna alles te vergeven, zoals Duitsland.

Een Derde Wereldoorlog? Tot dusver houden westerse landen zich strikt afzijdig van een directe militaire confrontatie met Rusland. Dat is geen toeval. Een kernoorlog? Sinds 1945 zijn beperkte conventionele oorlogen altijd mogelijk gebleven zonder inzet van kernwapens, schrijft Gideon Rose in Foreign Affairs, een invloedrijk Amerikaans tijdschrift over buitenlandse politiek. Dat heeft zijn reden: de nadelige gevolgen van de inzet van kernwapens zijn vele malen groter dan enige te behalen winst, ook voor degene die ze als eerste gebruikt.

‘Retorische escalatie is het laatste wapen van een echte despoot’, aldus John Chipman van het International Institute for Strategic Studies, een Britse denktank. ‘Oekraïne’s recht om Russische aanvallen af te slaan en alle benodigde militaire middelen te krijgen van internationale partners wordt geenszins verminderd door Russisch nucleair wapengekletter.’