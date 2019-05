Rusland en Syrië voeren zware bombardementen uit op laatste rebellengebied, duizenden burgers op de vlucht

Gevluchte Syriërs onder een boom, vlak bij een vluchtelingenkamp in het dorp Atme, Idlib, op 1 mei. Beeld AFP

De luchtaanvallen begonnen afgelopen dinsdag op dorpen en steden in de provincies Hama en Idlib. Syrische legerhelikopters lieten vanuit de lucht hun zogeheten vatbommen vallen, vaten gevuld met explosieven en granaatscherven. De doelwitten bevonden zich binnen de gedemilitariseerde bufferzone, die vorig jaar is geïnstalleerd om een verwoestend offensief op de regio te voorkomen.

Duizenden burgers zijn deze week hun huizen ontvlucht naar kampen in het noorden van het land, langs de Turkse grens. Lokale reddingswerkers zeggen dat zeker vijftien doden zijn gevallen en tientallen gewonden. Volgens Panos Moumtzis, de regionale humanitaire coördinator van de Verenigde Naties, zijn scholen, medische faciliteiten en woonwijken geraakt. ‘De vatbombardementen zijn de ergste die we de afgelopen 15 maanden hebben gezien’, zei hij tegen persbureau Reuters.

Bombardement op het stadje Kafr Ein, Idlib, op 2 mei. Beeld AFP

‘Medische faciliteiten worden geëvacueerd, waardoor de meest kwetsbaren geen toegang meer hebben tot hulpverlening’, zei Khaula Swah, bestuurder van hulpverleningsorganisatie UOSSM, die actief is in de regio. ‘We staan aan de rand van een humanitaire catastrofe.’

Drie miljoen

Idlib is het laatste grote gebied van Syrië dat nog in handen is van rebellen, die zich verzetten tegen het regime van Assad. Maar de regio herbergt met meer dan drie miljoen mensen ook een omvangrijke bevolking. Een groot deel daarvan bestaat uit Syrische vluchtelingen die de afgelopen jaren elders in het land hun huis zijn ontvlucht.

In september 2018 sloten Rusland en Turkije een deal om een deel van de regio te bestempelen als gedemilitariseerde zone. Dit moest voorkomen dat Rusland en Syrië overgingen tot een groot offensief. Turkije vreest dat die een vluchtelingenstroom van honderdduizenden Syriërs op gang zal brengen.

De timing van de huidige bombardementen is markant. Afgelopen zaterdag zei de Russische president Poetin nog dat hij een offensief niet snel zag gebeuren: ‘Ik sluit een grote aanval niet uit, maar op dit moment beschouwen wij en onze Syrische vrienden dat als onwenselijk vanwege het humanitaire aspect.’