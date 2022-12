Rusland en Oekraïne spreken mooie woorden over vrede, maar intussen is elke vorm van dialoog kansloos

Oekraïense militairen schuilen in de buurt van Bachmoet voor Russische beschietingen in een kelder die stroom heeft dankzij een generator. Beeld Clodagh Kilcoyne / Reuters

Praten Oekraïne en Rusland nou over vrede? Dmytro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, zei maandag dat hij over twee maanden een ‘vredestop’ wil onder bemiddeling van de Verenigde Naties. De Russische president Vladimir Poetin stelde vorige week te streven naar ‘het einde van de oorlog’. Tijdens de kerstdagen zei Poetin bereid te zijn tot onderhandelingen met Oekraïne.

Maar de internationale gemeenschap reageert onverschillig op de toespelingen op vrede uit Kyiv en Moskou. Na tien maanden oorlog hebben wereldleiders geen enkel vertrouwen in een akkoord op korte termijn. De uitspraken van Koeleba en Poetin hebben daar niets aan veranderd.

António Guterres, secretaris-generaal van de VN, die zijn opgericht om oorlogen te voorkomen, reageert terughoudend op de Oekraïense uitnodiging om te bemiddelen. Een woordvoerder van de VN-baas zei dat Guterres ‘al heel vaak heeft gezegd dat hij alleen kan bemiddelen als alle partijen dat willen’.

Voorwaarden sluiten elkaar uit

Kyiv en Moskou zeggen wel met elkaar te willen onderhandelen over vrede, maar hun voorwaarden maken dat op dit moment volstrekt onrealistisch. De voorwaarde van Oekraïne voor Russische deelname aan een vredestop: Rusland moet eerst door een internationale rechtbank berecht worden voor oorlogsmisdaden. Ruslands voorwaarde: Oekraïne moet vier provincies (eenvijfde van zijn eigen grondgebied) afstaan aan Rusland.

Een voorzichtige aanzet tot gesprekken door de Amerikaanse president Joe Biden maakte vorige week enkel duidelijk dat vredesbesprekingen er niet in zitten. Biden zei vorige week wel bereid te zijn met Poetin te spreken ‘als die een weg zoekt om de oorlog te beëindigen’, maar zijn adviseurs zeggen dat Ruslands vasthoudt aan onacceptabele voorwaarden. Voor onderhandelingen, aldus de adviseurs in Amerikaanse media, moeten eerst ‘de feiten op de grond’ veranderen.

De feiten op de grond zijn dat beide legers in staat zijn om door te vechten. Oekraïne vertrouwt op westerse militaire steun en probeert succesvolle tegenaanvallen een vervolg te geven. Het Russische leger is versterkt met honderdduizenden gemobiliseerde reservisten en boekt kleine terreinwinst in de Donbas, met name in de buurt van de stad Bachmoet.

Doden in bevrijd Cherson

Ondertussen zet Rusland zijn systematische bombardementen op de civiele infrastructuur door. Dinsdagmiddag klonk in heel Oekraïne weer het luchtalarm nadat er Russische gevechtsvliegtuigen waren opgestegen in Belarus. Afgelopen weekend kwamen meer dan tien Oekraïners om door Russische beschietingen van een markt in de onlangs bevrijde stad Cherson.

Westerse regeringen zeggen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet onder druk te zetten om te onderhandelen. De Russische aanvallen op burgerdoelen maken ‘iedere vorm van dialoog onmogelijk’, zei Antonio Tajani, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken. De Franse president Emmanuel Macron sloot zich daarbij aan: ‘We zullen de Oekraïners nooit aansporen om een compromis te sluiten dat voor hen niet acceptabel is.’

‘Mensen vragen: hoe gaat dit eindigen’, zei de Amerikaanse militair analist Michael Kofman in een eindejaarsevaluatie over de oorlog. ‘Het eerlijke antwoord is: dat hangt af van wat er gaat gebeuren op het slagveld.’