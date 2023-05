Rusland en Oekraïne op het nippertje eens over verlenging graandeal

In Oekraïne wordt graan op een schip geladen. Beeld Andrew Kravchenko / AP

Als de partijen niet tot een akkoord waren gekomen, zou de Oekraïense graanexport over zee donderdag waarschijnlijk per direct stil zijn komen te liggen. Dit zou grote gevolgen hebben gehad voor de mondiale voedselmarkt. Oekraïne behoort tot ’s werelds grootste graanproducenten.

Tot woensdagmiddag weigerde Rusland een nieuwe verlenging van het akkoord te ondertekenen. Het eiste dat westerse landen enkele sancties zouden afzwakken, omdat die de Russische landbouwsector aantasten. Een woordvoerder van de Russische regering heeft bevestigd dat die eisen voorlopig zijn opgeschort ‘om de wereldwijde voedselzekerheid te waarborgen’.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Voedsel als wapen

De Turkse president Recep Erdogan, wiens land als bemiddelaar optreedt, meldde de doorbraak in de onderhandelingen woensdagmiddag als eerste. Oekraïne kwam daarna snel met een bevestiging. Vicepremier Oleksandr Koebrakov zei de verlenging te ‘verwelkomen’, maar waarschuwde dat Rusland voedsel ‘als wapen en chantagemiddel’ kan blijven inzetten.

Na de Russische inval in Oekraïne blokkeerde het Russische leger maandenlang de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. Het akkoord dat de twee landen vorige zomer met bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije sloten, maakte aan die situatie een einde. Vanuit drie Oekraïense haven mochten vrachtschepen met graan en andere voedselproducten vertrekken. In Istanbul wordt gecontroleerd of de schepen niet stiekem wapens vervoeren.

Ondermijning graanakkoord

Volgens Oekraïne heeft Rusland de uitvoering van het graanakkoord de laatste meermaals ondermijnd. Zo zou Rusland treuzelen bij de inspecties van graanschepen, waardoor die in Turkse territoriale wateren moesten blijven wachten. Koebrakov roept andere landen op ‘om de graandeal volledig te laten werken’.

De door Rusland begonnen oorlog raakt overigens niet alleen de export, maar ook de productie van het Oekraïense graan. Volgens een schatting van het Amerikaanse ministerie van Landbouw ligt de Oekraïense opbrengst van maïs, tarwe en zonnebloemzaad dit seizoen een kwart lager dan in de vijf voorgaande jaren.