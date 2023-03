Rusland en Oekraïne bijten zich vast in Bachmoet; de vraag is wie daarmee aan het langste eind trekt

Oekraïne zegt dat het Bachmoet niet zal opgeven, ondanks signalen dat Oekraïense troepen zich gedeeltelijk terugtrekken. Militaire experts stellen vragen bij de taaie verdediging van de stad, die ook aan Oekraïense kant veel slachtoffers vergt.

‘Het is een loterij voor alle broeders die de stad willen verlaten. Er waren ‘s nachts en overdag pogingen verschillende evacuatiegroepen te laten wegkomen. Een keerde terug na beschietingen door orcs (Russen, red.), twee andere helaas niet. De stad verlaten is nu praktisch onmogelijk. Alleen met groot gevaar voor eigen leven.’

De berichten op het Telegramkanaal van de 46e Luchtmobiele brigade, die al maanden vecht aan de frontlinie in Bachmoet, werden de afgelopen week steeds alarmerender. ‘De vijand schiet op alles wat de stad verlaat met alle soorten artillerie en vanuit de lucht.’ Bachmoet, de kleine stad in de Donbas die al meer dan zeven maanden door Rusland wordt belaagd, houdt nog stand. Maar de Russische aanvallen op de inmiddels verwoeste stad zijn ‘zeer intens’, de omsingeling is bijna een feit.

Die situatie doet steeds meer frontsoldaten en militaire experts twijfelen of het nog zin heeft de stad te blijven verdedigen. Maandag zei president Volodymyr Zelensky dat dit wel de bedoeling is, maar er zijn ook signalen die wijzen op een (gedeeltelijke) terugtrekking. De oorlogsmist doet zijn werk. ‘Bachmoet’ is een symbool geworden voor beide zijden - Rusland heeft zijn zinnen gezet op een zege, Oekraïne wil laten zien hoe hoog de prijs is voor elke meter Oekraïens land.

Rusland stuurt golven onervaren soldaten naar het front

François Heisbourg, een van Europa’s meest gezaghebbende veiligheidsexperts, zegt tegen de Volkskrant dat de vraag stellen gemakkelijker is dan hem beantwoorden. ‘De Oekraïners weten misschien dingen die wij niet weten. De zorgen nemen wel toe. In het begin van de slag om Bachmoet hebben de Oekraïners de Russen goed vastgepind, wat tot grote Russische verliezen leidde. Die balans lijkt nu veranderd, Oekraïne heeft steeds meer moeite de stad te bevoorraden. Het praktische voordeel lijkt verschoven.’ Maar, erkent hij, ‘wij weten ook niet precies op welke defensieve linies Oekraïne kan terugvallen als Bachmoet valt’.

De werkwijze van de paramilitaire Russische Wagner-groep bij Bachmoet is bruut. Per dag worden soms wel vijftien golven onervaren soldaten naar voren gestuurd, vaak ex-gevangenen. Die worden uitgeschakeld, maar na enkele uren, als de verdedigers moe worden en hun posities bekend zijn, volgen de ervaren Wagnerstrijders.

‘De tactiek werkt’, op een wrede manier, erkent de Oekraïense generaal Oleksandr Syrskyi. Telkens boeken de Russen minimale terreinwinst, ‘zonder rekening te houden met menselijke verliezen’. Andersom werkt de Oekraïense tactiek volgens hem ook. Want dit dwingt ‘Wagners beste aanvalstroepen te vechten en vermindert het offensieve potentieel van de vijand’, aldus Syrskyi. Deze logica kan ook de andere kant op werken. Zo claimt Wagner-leider Jevgeni Prigozjin dat bij Bachmoet sommige van Oekraïnes beste brigades zijn vernietigd.

Ook Oekraïne lijdt grote verliezen

Tot dusver kon de Oekraïense tactiek op redelijk veel steun rekenen. Maar zo langzamerhand rijzen er ook twijfels over deze strategie. Hoewel geschat wordt dat op elke gesneuvelde Oekraïense soldaat rond Bachmoet vijf Russen worden gedood, wijzen recente berichten van het front óók op grote Oekraïense verliezen. ‘Lijken, lijken, lijken, de een ligt op de ander’, is wat de Oekraïners volgens een bericht in de The Wall Street Journal zien als ze met drones het niemandsland bekijken waar de Russen oprukken.

Maar, zo merkt oorlogscorrespondent Yaroslav Trofimov op, ‘het probleem is dat Rusland zijn gevangenispopulatie er doorheen draait, terwijl Oekraïne zijn beste mensen verliest’. En dat zijn er ook veel. Frontsoldaat Borys zei tegen Kyiv Independent dat van zijn bataljon van 500 militairen dat midden december aankwam er ‘letterlijk nog 150 over’ zijn.

Ook klagen Oekraïense frontsoldaten dat de Russen oneindige voorraden munitie lijken te hebben terwijl zij zelf soms een hele dag tevergeefs wachten op vuursteun. ‘Wij krijgen tien granaten per dag voor onze mortieren uit de Tweede Wereldoorlog’, zegt Ilja, ‘genoeg voor een minuut werk. Als dat zo doorgaat, zal Bachmoet snel omsingeld zijn.’

Het grote probleem voor Oekraïne is munitie

Heisbourg onderstreept dat ‘als het om schaarste gaat, je altijd de vraag moet stellen hoe het aan Russische kant is’. Hij erkent dat Oekraïne zich op de langere duur geen uitputtingsoorlog kan veroorloven, maar wijst er op dat het land voorlopig minder problemen heeft militairen te vinden dan Rusland. ‘Oekraïne was in de afgelopen negen oorlogsjaren in staat zo’n 400 duizend militairen te trainen, die ook in de Donbas hebben gediend.’

Overigens begint Oekraïne dat voordeel nu wel te verliezen, met steeds meer nieuwe, kort getrainde troepen aan het front, maar zolang Rusland geen nieuwe mobilisatie afkondigt is dat niet het grootste probleem.

Ook op materieelgebied kampen de Russen met problemen, zegt Heisbourg. ‘Ze lijken nu geen moderne tanks te kunnen produceren, dus worden oude T-62 tanks opgeknapt (geproduceerd in de Sovjet-tijd tussen 1962 en 1975, red.). Als Oekraïne de komende tijd alle beloofde tanks en ander materieel krijgt, heeft het goede offensieve kansen dit voorjaar. Tijdens zo’n dynamische fase van de oorlog weegt het gebrek aan artillerie en munitie ook minder zwaar dan bij de uitputtingsoorlog nu in de Donbas.’

Het gebrek aan artillerie en munitie is het échte probleem voor Oekraïne in de komende anderhalf jaar, zegt Heisbourg. Zo lang duurt het minimaal voordat de westerse productiecapaciteit is aangepast. ‘Frankrijk gebruikte in militaire missies de afgelopen dertien jaar 100 duizend 155mm-granaten, Rusland verschiet er 20 duizend in één dag!’ En Rusland put ook uit oude Sovjet-voorraden. ‘Ik zou dus niet rekenen op een Russische munitiecrisis.’

Moet Oekraïne nu krachten bewaren om in de lente toe te kunnen slaan? De militaire analist Michael Koffman suggereert dat ‘succesvolle strategieën een punt kunnen bereiken waarop ze minder effectief worden en het succes in de weg kunnen zitten van belangrijkere operaties’. Heisbourg zegt het zo: ‘Oekraïne gaat een moeilijke tijd tegemoet, daarom hebben ze (in het voorjaar, red.) een succes op het slagveld nodig.’