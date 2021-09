Rusland en Belarus verstevigen economische band: Poetins invloed bij de buren reikt steeds verder

Alexander Loekasjenko (links) en Vladimir Poetin (rechts). Beeld AFP

Loekasjenko en Poetin maakten donderdag tijdens hun zesde top dit jaar een groot aantal afspraken op economisch en financieel terrein. De steeds verstrekkender economische integratie van beide landen wordt met argusogen bekeken door de oppositie in Belarus, die vreest voor de onafhankelijkheid van het land.

Tijdens de top gaven beide landen ook het startsein voor een grote militaire oefening die nauwgezet wordt gevolgd door de Navo. Aan de enorme operatie, die tot volgende week duurt, doen onder andere 200 duizend soldaten mee, evenals tachtig vliegtuigen en helikopters en vijftien marineschepen. ‘Zapad 2021’ biedt Moskou de kans om militaire kracht te laten zien op een moment dat de spanningen met de VS en Europa blijven toenemen.

Loekasjenko, die vorig jaar na de frauduleus verlopen verkiezingen aan de macht bleef, kan op zijn beurt met de oefening aantonen dat hij op de onvoorwaardelijke steun kan rekenen van zijn machtige militaire buur. De Belarussische president en zijn regering kregen, na het opzijschuiven van de oppositie, te maken met westerse economische sancties. Loekasjenko weigert echter in te binden en zoekt sindsdien steeds vaker steun bij Moskou. Belarus behoorde ooit tot de Sovjet-Unie.

🇷🇺 “In addition to exercising the combined defense of Belarus, Zapad will also serve as Russia’s primary strategic exercise.” @StevenHorrell https://t.co/vTcIoMT55Q — CEPA (@cepa) 9 september 2021

Sneer naar het Westen

Beide landen hebben onder andere afspraken gemaakt om in de komende jaren tot een gezamenlijke olie- en gasmarkt te komen. Ook op andere economische- en financiële vlakken als monetair beleid en belastingen, zal nauwer worden samengewerkt. Rusland heeft verder beloofd om de prijs van geleverd gas niet te verhogen en aan te passen aan de inflatie. Tot tevredenheid van Loekasjenko, die eerder al Russische leningen kreeg, houdt Poetin ook tot 2022 de geldkraan open met nieuwe leningen.

De Russische president gaf zijn collega, die ook wel ‘Europa’s laatste dictator’ wordt genoemd, politiek ook een steun in de rug. Poetin zei dat de politieke situatie in Belarus, waar de oppositie hardhandig is aangepakt door het regime, ‘behoorlijk is verbeterd’. Hij haalde uit naar het Westen dat politiek en economische steeds verder de duimschroeven aandraait bij Loekasjenko. ‘Iedereen wil in principe rechtstreeks met de Talibanbeweging praten’, sneerde Poetin. ‘Maar de president van Belarus, Alexander Loekasjenko, kwam niet aan de macht als gevolg van een gewapend conflict.’

The regime sentenced Maria Kalesnikava & Maksim Znak to 11 & 10 years in prison. We demand the immediate release of Maria & Maksim, who aren't guilty of anything. It's terror against Belarusians who dare to stand up to the regime. We won't stop until everybody is free in Belarus. pic.twitter.com/RbnefQzX0q — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) 6 september 2021

Uniestaat

Over meer politieke integratie van beide landen, waar Poetin voorstander van is, werden opnieuw geen concrete afspraken gemaakt. Moskou en Minsk praten al jaren over de vorming van een ‘uniestaat’, met onder andere een gezamenlijk parlement en één munt. Maar Loekasjenko houdt steeds de boot af. In mei, na hun derde ontmoeting dit jaar, zei Poetin dat wat betreft de uniestaat ‘veel positieve dingen’ waren bereikt. ‘Maar we moeten het nog eens worden over bepaalde zaken.’

‘We moeten eerst een economische basis creëren om vooruit te komen, ook op het politieke spoor’, benadrukte de Russische president donderdag. Loekasjenko, die nog altijd bang is dat Belarus de facto onderdeel wordt van het machtige buurland in zo’n uniestaat, sprak alleen zijn goede bedoelingen uit. ‘Als we een nauwere militaire, politieke of economische integratie nodig hebben, zullen we dit onmiddellijk doen’, aldus Loekasjenko. ‘We zullen alles doen wat in het belang van het volk is.’