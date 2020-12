Rusland dreigt Navalny met 3,5 jaar cel vanwege verblijf in het buitenland

Eerder deze maand vertelde Navalny in een Instagram-video hoe hij in een foptelefoontje sprak met een geheim agent die betrokken was bij zijn vergiftiging. Beeld AP

Navalny is sinds augustus in Duitsland om te herstellen van een vergiftiging met het dodelijke zenuwgif novitsjok. Deze maand stelde onderzoek van onder meer Bellingcat, Der Spiegel en CNN dat de Russische veiligheidsdienst FSB achter de vergiftiging zit.

De penitentiaire dienst schrijft in een persbericht op haar site dat Navalny zijn vergiftiging misbruikt om controle van het Russische gevangeniswezen ‘te ontwijken’. De dienst riep Navalny maandag via zijn advocaat op om zich dinsdagochtend te melden in Moskou. Volgens de dienst was Navalny verplicht in te gaan op die oproep, omdat de oppositieleider een voorwaardelijke celstraf uitzit. Opvallend: de dienst deed de oproep één dag voordat de straf verliep.

De autoriteiten doen er alles aan om te voorkomen dat Navalny terugkeert naar Rusland. Een maand na de vergiftiging namen ze al zijn flat in beslag en bevroren ze zijn bankrekening, net als die van zijn vrouw, ouders en de kinderrekening van zijn 12-jarige zoontje.

Maar met hun aanvallen op Navalny spreken de autoriteiten zichzelf steeds harder tegen. Zo stelt de penitentiaire dienst dat Navalny volgens wetenschappelijk onderzoek volledig hersteld moet zijn van de novitsjok-vergiftiging en dus terug had kunnen komen om zich te melden. Maar volgens de Russische politie is er geen enkele reden om aan te nemen dat Navalny vergiftigd is, anders was er wel een onderzoek geopend. President Poetin zei onlangs nog dat Russische artsen geen novitsjok aangetroffen hebben bij Navalny.

Nu grijpen ze terug op een veroordeling uit 2014. Navalny en zijn broer Oleg werden toen veroordeeld voor oplichting van een cosmeticabedrijf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat het proces niet eerlijk verliep, maar Rusland deed niets met die uitspraak. Navalny’s broer Oleg kwam vorig jaar pas vrij na 3,5 jaar in een strafkolonie. De voorwaardelijke straf tegen Navalny werd met een jaar verlengd, tot 30 december 2020, en komt nu van pas voor de machthebbers.

Navalny vormt voor hen een veel groter gevaar dan voor zijn vergiftiging. Een peiling van het onafhankelijke onderzoeksbureau Levada toonde in september dat Navalny’s populariteit sinds mei verdrievoudigd is. Vorige week zette Navalny het Kremlin in zijn hemd door via een foptelefoontje een vermeende FSB-agent te overtuigen om de vergiftigingsoperatie uiteen te zetten. Het foptelefoontje is op YouTube meer dan 21 miljoen keer beluisterd. De autoriteiten lijken uit op wraak: enkele uren na de publicatie van het telefoongesprek openden ze een strafzaak tegen Ljoebov Sobol, een van Navalny’s nauwste bondgenoten.