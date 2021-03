Rusland dreigt met blokkade Twitter als het ‘extremistische’ berichten niet verwijdert

Een man gebruikt zijn mobiele telefoon op het Rode Plein in Moskou. Het Kremlin heeft Twitter een maand de tijd gegeven om ‘extremistische berichten’ te verwijderen. Beeld AFP

Vorige week begon Rusland al met vertraging van het internetverkeer op Twitter. Foto’s en video’s laden duurt sindsdien langzamer dan normaal. Volgens internetcensor Roskomnadzor weigert Twitter om berichten te verwijderen die informatie bevatten over onder meer drugs, zelfmoord en kinderporno.

Twitter ontkent dat het dergelijke berichten toestaat. Het bedrijf heeft niet gereageerd op de dreigende blokkade, maar zei onlangs dat het zich zorgen maakt over de gevolgen van de Russische aanpak van Twitter voor de vrijheid van meningsuiting in Rusland.

Oplopende spanningen

De druk op Twitter volgt na oplopende spanningen tussen de Russische regering en sociale media. Rusland neemt aan de lopende band wetten aan om het internet te censureren. Twitter, Facebook, Google, TikTok en Telegram moeten binnenkort voor een Russische rechter uitleggen waarom ze eerder dit jaar weigerden om oproepen tot illegale demonstraties te verwijderen.

Sociale media zijn van groot belang voor de Russische oppositie. Voor Russen is het de belangrijkste plek waar ze kritische informatie over hun regering kunnen vinden. Zo werd een documentaire van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny over een paleis van president Poetin 115 miljoen keer bekeken.

Politici en journalisten

Twitter is relatief klein in Rusland. Volgens peilingen maakt ongeveer 3 procent van de Russen gebruik van Twitter. Twitter wordt met name gebruikt door Russische politici en journalisten.

Critici van president Poetin vrezen dat het Kremlin ook pogingen zal ondernemen om populairdere sociale media aan te pakken, zoals Facebook, Instagram en TikTok. Daarbij stuit het Kremlin op de eigen bevolking die massaal gebruikmaakt van buitenlandse sociale media.

Ook zijn de technologische capaciteiten van het Kremlin beperkt. De autoriteiten probeerden de afgelopen jaren de versleuteldeberichtenapp Telegram te blokkeerden, maar gaven die poging op.

LinkedIn is wel met succes geblokkeerd. De vacaturesite is al 5 jaar uit de lucht in Rusland, omdat de site weigert gebruikersgegevens op te slaan op servers die toegankelijk zijn voor de Russische veiligheidsdiensten.

