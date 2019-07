Rusland-correspondent Tom Vennink: ‘Genoeg animo om te protesteren’

Een nog gezonde Aleksej Navalny vorige week woensdag in de rechtbank. Beeld AP

Wat weten we over de fysieke toestand van Navalny?

‘De Russische autoriteiten zeggen dat het goed met hem gaat. Hij zou een allergische reactie hebben gehad, waardoor hij te kampen had met rode plekken over zijn hele lichaam en een opgezwollen gezicht. Zijn aanhangers twijfelen over deze lezing, zoals ze over alles twijfelen wat de Russische autoriteiten naar buiten brengen. Vandaag mag een dokter uit zijn entourage hem onderzoeken, waarna we gauw meer zullen weten. Navalny’s kamp houdt er rekening mee dat Navalny is aangevallen met chemische stoffen.

‘Het is niet ongewoon dat Russische politici worden aangevallen. Boris Nemtsov werd in 2015 midden op de dag bij het Kremlin doodgeschoten en Vladimir Kara-Moerza belandde twee keer in coma onder mysterieuze omstandigheden. Navalny zelf heeft ook al eens chemische troep in zijn gezicht gehad, waardoor hij tijdelijk blind was aan een oog.’

Hoe hebben de Russische media gereageerd?

‘De regeringsgezinde media besteden nauwelijks aandacht aan de demonstraties van de afgelopen weken en Navalny’s ziekenhuisopname. Tegelijkertijd zitten de kritische media met veel vragen en volgen ze zijn herstel nauwgezet. Logisch, want Navalny is de belangrijkste man van de Russische oppositie. Hij kreeg de laatste tijd steeds meer mensen op de been voor de protesten.’

En president Poetin?

‘Poetin zat afgelopen weekend in een kleine onderzeeër in de Finse golf. Hij liet zich gretig fotograferen tijdens de inspectie van een oorlogswrak van een Sovjetonderzeeër en zei: ‘Bovengronds zijn er veel problemen. Om die aan te pakken, moet ik hoog de lucht en diep het water in.’ Over de protesten en Navalny’s ziekenhuisopname liet hij niets los.’

Is Navalny aanstichter van de grote protesten die de afgelopen weken plaatsvonden?

‘De demonstraties zijn niet georganiseerd door Navalny, maar hij juicht ze uiteraard toe en ziet kansen. Waar eerder een paar duizend mensen op één plek op de been konden worden gebracht, waren er vorige week zaterdag 22 duizend mensen aan het protesteren in Moskou. De demonstranten eisen dat politici van de oppositie meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 8 september, terwijl de Russische autoriteiten hun kandidaatstelling eerder hebben geweigerd.

‘Er zijn niet alleen protesten in Moskou, maar ook lokaal. De inwoners van Archangelsk, een stad in het noordwesten van Rusland, weigeren bijvoorbeeld om nog langer vuilnis uit de hoofdstad Moskou op te nemen. Ook is er veel onvrede over de toenemende sociale ongelijkheid in het land. Een belangrijk thema voor Navalny. Hij zegt vaak: Rusland is rijk, maar de Russen zijn arm. De oppositie voelt dat er nu iets te halen valt, want Poetin is bezig aan zijn laatste termijn en is volgens peilingen nooit zo ongeliefd geweest als nu.’

Hoe zijn de protesten georganiseerd?

‘De oppositie maakt veel gebruik van sociale media, want op de staatstelevisie krijgen ze geen enkele kans. Het valt op dat ze nu gezamenlijk opereren, waar ze vroeger elkaar soms de tent uitvochten. De oppositie heeft zich verenigd onder verschillende thema’s: meer democratie, tegen corruptie en tegen president Poetin. Het is goed mogelijk, dat ze door zich te verenigen meer mensen de straat op hebben gekregen de afgelopen weken.’

Kunnen we meer protesten verwachten?

‘Komende zaterdag staat er een groot protest in Moskou gepland. De demonstranten weten dat de oproerpolitie veel geweld gebruikt om de protesten te stoppen, maar toch gaan ze in groten getale de straat op. Ik ben benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. De demonstranten hebben nog geen enkele toezegging gekregen van de autoriteiten, maar er is animo genoeg.’