Rusland blokkeert verlenging waarnemingsmissie in Oekraïne • Biden geeft oliereserves vrij ​​om brandstofprijzen te beheersen

• Rusland eist toch dat het buitenland vanaf morgen in roebels betaald voor gasleveringen

• Volgens Poetin zijn ‘de omstandigheden nu niet rijp’ voor een wapenstilstand

• Zelenski in toespraak aan Tweede Kamer: stop met importeren van Russische energie

• Pro-Russische separatisten in de Donbas lijken de afgelopen week weinig vorderingen te hebben gemaakt