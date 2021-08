Rusland bezorgt over opmars Taliban, extra troepen naar grens met Afghanistan

Russische troepen op weg naar het oefenterrein Harb-Maidon, nabij de grens met Afghanistan. Beeld Olga Balashova/TASS

Het ministerie van Defensie in Moskou maakte bekend dat er 1.800 militairen naar Tadzjikistan worden gestuurd voor de oefening die later deze week moet beginnen. Rusland doet ook mee aan militaire manoeuvres in Oezbekistan, die tegelijkertijd plaatsvinden.

De militaire oefeningen tonen aan hoe bezorgd Rusland is over de snelle opmars van de moslimextremisten sinds de Amerikanen en hun bondgenoten zich na bijna twintig jaar begonnen terug te trekken uit Afghanistan. De terugtrekking van de Amerikaanse troepen is inmiddels vrijwel voltooid, op een paar honderd man na die de Amerikaanse ambassade in Kabul beveiligen.

Afghaanse regeringstroepen

De afgelopen weken hebben de Taliban de controle gekregen over een groot deel van de grens met Tadzjikistan, Oezbekistan en Turkmenistan. Op sommige plaatsen staken Afghaanse regeringstroepen de grens over, op de vlucht voor de Taliban.

De Centraal-Aziatische landen zijn bang dat de opmars van de moslimextremisten een vluchtelingenstroom op gang zal brengen, terwijl Rusland vreest dat die landen zullen worden aangestoken door de extremistische stroming die nu in Afghanistan weer de overhand lijkt te krijgen.

Moskou heeft zelf slechte ervaringen met Afghanistan. In 1989 trok de Sovjet-Unie alle troepen terug uit het land na tien jaar vechten in een poging het communistische regime daar overeind te houden.

Platteland

Vooral op het platteland hebben de Taliban hebben de afgelopen maanden veel terreinwinst geboekt, maar de afgelopen dagen zijn ook enkele provinciale hoofdsteden in het nauw geraakt. Afgelopen weekeinde bestookten de Taliban het vliegveld van Kandahar, de tweede stad van Afghanistan, met raketten.

Ook Herat in het westen van Afghanistan ligt onder vuur van de Taliban, terwijl de moslimextremisten ook Lashkar Gah, de hoofdstad van de provincie Helmand, dreigen in te nemen. Tal van mensen ontvluchten de bedreigde steden.

President Ashraf Ghani van Afghanistan weet de snelle opmars van de Taliban maandag aan het ‘plotselinge’ vertrek van de Amerikanen, maar volgens hem heeft zijn regering een plan om de situatie weer binnen enkele maanden onder controle te krijgen. De Amerikaanse president Joe Biden wil op 11 september, twintig jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, definitief een punt zetten achter de interventie in het land.

Tolken

In verband met de opmars van de Taliban en het toenemende geweld heeft de Amerikaanse regering besloten de grenzen verder open te zetten voor Afghanen die met de VS hebben samengewerkt. Aanvankelijk ging het vooral om tolken die met de Amerikanen hebben samengewerkt, maar nu mogen ook mensen die voor Amerikaanse kranten en televisiestations en hulporganisaties hebben gewerkt, aankloppen om zich met hun gezinnen te laten evacueren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington zullen daardoor ‘vele duizenden’ Afghanen en hun gezinnen het recht krijgen zich in de VS te vestigen.

Gevangenissen

Nu de Taliban steeds verder oprukken in de richting van de grote steden, beginnen de Afghaanse autoriteiten zich volgens The Washington Post steeds meer zorgen te maken over de duizenden Taliban-strijders die in gevangenissen in heel het land vast zitten. Als de Taliban erin slagen die te bevrijden, zouden ze hun gelederen kunnen versterken met ervaren vechters.

Begin vorige maand brak een groep Taliban-gevangenen al uit een detentiecentrum in de provinciehoofdstad Baghis. Uit vrees voor aanvallen van de Taliban om hun strijders te bevrijden hebben de autoriteiten extra troepen gestuurd naar tal van gevangenissen, zoals in Kunduz waar Nederlandse troepen enkele jaren gelegerd waren. Het grootste deel van die provincie is inmiddels in handen van de Taliban.