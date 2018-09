Rusland ‘bewijst’ dat vlucht MH17 is neergehaald door Oekraïne

Vier maanden nadat premier Rutte Rusland aansprakelijk heeft gesteld voor het neerhalen van vlucht MH17, komt Moskou met een nieuwe verdediging. De BUK-raket waarmee het vliegtuig in 2014 uit de lucht geschoten is, was volgens het Russische ministerie van Defensie niet in handen van Rusland, maar van het Oekraïense leger. Ook stelt Rusland dat het internationale onderzoeksteam gebruikmaakte van gemanipuleerde videobeelden.

De Russische regering heeft er een traditie van gemaakt om met nieuwe theoriën over MH17 te komen vlak voordat het internationale onderzoeksteam nieuwe bevindingen presenteert. De Russische regering en de staatsmedia hebben zichzelf in hun verdedigingen meerdere malen tegengesproken en daarmee ruis gecreëerd rondom het onderzoek.

Met de nieuwe verdediging, gepresenteerd op een persconferentie in Moskou, wil Rusland het internationale onderzoek vertragen. Het ministerie van Defensie eist dat het JIT documenten bij de Oekraïense regering opvraagt over de vermeende BUK-installatie. Daaruit zou volgens Rusland moeten blijken dat de raket al sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in bezit is van het Oekraïense leger.

Oekraïens bezit

Het Russische ministerie zegt serienummers op de motor van de raket en de raketbuis te hebben geanalyseerd. Uit geheime documenten van het Russische leger, nu openbaar gemaakt, zou blijken dat de raket in 1986 geproduceerd is in Rusland en vijf dagen later per trein naar West-Oekraïne is afgeleverd bij een luchtafweerbrigade bij Ternopil, een plaats in de buurt van de West-Oekraïense stad Lviv. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 is de raket eigendom geworden van het Oekraïense leger, aldus twee woordvoerders van het Russische ministerie maandag.

The Russian MoD is correct in saying it's moving in the wrong direction in the JIT video, but the location the photograph was actually taken is different, as the below image shows. 2/? pic.twitter.com/H1JeFLbdEH Eliot Higgins

Het internationale team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar de crash, stelde afgelopen mei dat de BUK-installatie afkomstig is van de 53ste luchtafweerbrigade uit Koersk van de Russische krijgsmacht. Videobeelden tonen volgens het Joint Investigation Team (JIT) hoe het raketsysteem in de dagen voor de crash vervoerd is van Rusland naar rebellengebied in Oost-Oekraïne.

Gemanipuleerde beelden

Maar die beelden, vlak na de ramp verschenen, zijn gemanipuleerd, stelt het Russische ministerie nu plots. Het perspectief zou niet kloppen: in drie beelden van de BUK-installatie op een dieplader komen doorgetrokken horizontale lijnen niet bij elkaar in een verdwijnpunt. Dat bewijst ‘Oekraïense manipulatie’ van de video’s, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Ook presenteerde het ministerie een afgeluisterd telefoongesprek uit 2016, naar eigen zeggen afkomstig van Roeslan Grintsjak, een bevelhebber in de Oekraïense luchtmacht. De stem in de opname spreekt over de mogelijkheid om ‘nog een Maleisische Boeing neer te halen’. ‘Onweerlegbaar bewijs van Oekraïense betrokkenheid bij de tragedie’, zei woordvoerder Igor Konasjenkov.

The camera was facing south, and the Buk is pointing east, which means it's actually travelling in the correct direction, just the JIT animation was wrong. The Russian MoD uses this to falsely claim the photo is fake 3/3 pic.twitter.com/tgcCAaO7db Eliot Higgins

De Russische verdediging komt vlak voor bijeenkomsten in de Verenigde Naties over MH17. Een lid uit de Oekraïense regering zei vorige maand te verwachten dat tijdens die bijeenkomsten de begindatum van de strafzaak tegen de verdachten bekendgemaakt wordt. Verdachten zullen voor een Nederlandse rechter vervolgd worden. Dat besloten de vijf landen die het onderzoek doen nadat Rusland de oprichting van een speciaal VN-tribunaal blokkeerde.

In een schriftelijke reactie wijst het Nederlandse Openbaar Ministerie erop dat het internationale onderzoeksteam Rusland al in 2014 verzocht heeft om informatie te verstrekken. Desalniettemin belooft het JIT de plots vrijgegeven informatie te zullen bestuderen zodra Rusland de relevante documenten ter beschikking stelt aan het onderzoeksteam.