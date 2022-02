Rusland beschuldigt VS van ‘chantage’ met wapenleveranties aan Oekraïne

Amerikaanse militairen bereiden hun vertrek naar Roemenië voor op het militaire vliegveld in het Duitse Vilseck. Beeld EPA

Ryabkovs uithaal naar met name de VS komt op het moment dat nog meer Europese leiders naar Rusland afreizen, in navolging van de Franse president Emmanuel Macron. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss voert woensdag overleg in Moskou met haar Russische collega Sergej Lavrov om een inval af te wenden. Begin volgende week maakt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zijn opwachting in het Kremlin.

Ryabkov waarschuwde echter dat een kans op een diplomatieke oplossing gering wordt als de VS een zeer geavanceerd antiraketsysteem gaan leveren aan Oekraïne. Hij doelde op een bericht van het Russische persbureau Tass dat Oekraïne de VS heeft gevraagd om diverse Thaad-afweerraketten in Oost-Oekraïne te stationeren.

Met dit hypermoderne wapen, waaraan de VS miljarden hebben uitgegeven om het te ontwikkelen, kunnen onder andere Russische Iskander-raketten worden neergehaald die bij de Oekraïense grens zijn geplaatst. Tass beroept zich op een ‘diplomatieke bron’. Ryabkov noemde een eventuele levering van Thaad een ‘provocatie’.

In coordination with the @StateDept, we're continuing the delivery of equipment and additional critical supplies to Ukraine. pic.twitter.com/lBlRiAmlHM — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) 3 februari 2022

Uitschakelen

De kans dat de VS zo ver willen gaan lijkt echter uitgesloten omdat het zou betekenen dat Amerikaanse militairen in Oost-Oekraïne zullen worden geplaatst. President Biden heeft de inzet van Amerikaanse gevechtstroepen in Oekraïne uitgesloten bij een Russische invasie. De VS en hun bondgenoten concentreren zich in plaats hiervan op het leveren van lichte wapens om het Oekraïense leger te versterken.

De VS hebben met name een groot aantal van hun beste antitankraket, de Javelin, geleverd aan Kiev. De Javelin moet de Oekraïners in staat stellen om veel Russische tanks uit te schakelen bij een invasie. Met deze antitankraket kunnen tanks tot op een grote afstand worden vernietigd.

‘Oekraïne volpompen met uitrusting, munitie en militaire hardware, inclusief dodelijke wapens, is een poging om extra politieke druk uit te oefenen op ons’, aldus Ryabkov. De VS maken regelmatig bekend, onder andere via Twitter, wanneer er weer een partij wapens aan het Oekraïense leger is afgeleverd. Dit tot grote ergernis van het Kremlin.

Pleased to announce the 8th delivery of security assistance to the Ukrainian Armed Forces. Another 80-plus tons of solidarity. More will be coming. Make no mistake: We stand shoulder-to-shoulder with Ukraine as it defends its sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/rUAFT4mxNA — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 februari 2022

Keuze Rusland

De berichten zijn enerzijds bedoeld om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Anderzijds hoopt Washington dat de beelden van de wapens die uit Amerikaanse transportvliegtuigen worden gehaald, de Russen duidelijk maken dat Oekraïne de beschikking krijgt over moderne wapens.

‘Met genoegen kondigen we de achtste levering aan van bijstand aan de Oekraïense strijdkrachten’, twitterde de Amerikaanse ambassade in Kiev zondag bij foto’s van een nieuwe partij wapens. ‘Nog eens meer dan tachtig ton aan solidariteit. Er komt meer aan. Vergis je niet: we staan ​​schouder aan schouder met Oekraïne terwijl het zijn soevereiniteit en territoriale integriteit verdedigt.’ Om wat voor wapens het ging, werd niet bekendgemaakt.

Op woensdag kwamen twee vliegtuigen met munitie aan. Deze zending maakte deel uit van een wapenleverantie ter waarde van tweehonderd miljoen dollar die de VS in januari aan Oekraïne hadden toegezegd.

De Britse minister Truss zei dat ze woensdag in Moskou het Kremlin opnieuw duidelijk zal maken dat een Russische invasie een grote vergissing zal zijn. ‘Met enorme gevolgen voor iedereen’, aldus Truss. ‘Rusland heeft hier een keuze. We moedigen hen sterk aan om te de-escaleren en het pad van diplomatie te kiezen. Rusland moet geen enkele twijfel hebben hoe krachtig onze reactie zal zijn.’