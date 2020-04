Rusland bereidt ondanks oprukken coronavirus 75e overwinningsparade voor

Een Russische bewaker neemt zijn positie in tijdens de Dag van de Overwinning, mei 2019. Beeld EPA

De autoriteiten zijn erop gebrand om de festiviteiten op de een of andere manier te laten doorgaan. 9 mei, de Dag van de Overwinning, is een van de belangrijkste Russische feestdagen. Bijna dertig miljoen mensen uit de Sovjet-Unie vonden de dood in de oorlog met Nazi-Duitsland, onder wie ruim acht miljoen militairen uit het Rode Leger. Dat leger speelde een hoofdrol bij het verslaan van de Duitsers.

Voor de 75ste overwinningsparade had Moskou een reeks wereldleiders uitgenodigd, onder wie de Amerikaanse president Trump en president Macron van Frankrijk. Trump heeft al laten weten dat hij niet zal komen.

Het Kremlin liet vorige week nog weten dat de parade doorgaat, al houden de autoriteiten de situatie in de gaten. In ieder geval gaan de voorbereidingen voor de parade op het Rode Plein voorlopig wel door.

Duizenden Russische soldaten oefenden buiten Moskou voor de militaire parade. Op videobeelden was te zien hoe rijen soldaten (naar verluidt 15 duizend) schouder aan schouder stonden op het oefenterrein, zonder mondkapjes of andere bescherming. Dat ondanks een verbod op bijeenkomsten van meer dan vijftig personen. ‘Het lijkt wel oorlog’, zegt de maker van de beelden, gevolgd door een stroom van scheldwoorden.

De organisatoren van de overwinningsparade hebben het Kremlin wel gevraagd geen veteranen uit te nodigen voor de viering, om te voorkomen dat die het slachtoffer worden van het coronavirus. Ook wordt er gedacht aan de mogelijkheid om een parade te houden zonder toeschouwers. Een andere optie is de viering uit te stellen tot 2 september. Op die dag is het 75 jaar geleden dat Japan zich overgaf, waarmee een einde aan de de Tweede Wereldoorlog kwam.

Momenteel telt Rusland 7.497 geregistreerde patiënten met covid-19, en het aantal loopt snel op. De afgelopen 24 uur kwamen er 1.154 gevallen bij, het hoogste aantal sinds het virus zich begon te verspreiden in Rusland.