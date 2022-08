Rusland bedreigt ouders Oekraïense schoolkinderen in bezet gebied

Een verwoeste school in de regio Donetsk. Van het schoolplein is alleen nog een diepe krater over. Beeld Anatolii Stepanov / AFP

Veel pro-Oekraïense inwoners die in bezette steden als Cherson en Melitopol zijn achtergebleven, voelen er niets voor om hun kinderen naar de ‘scholen van de vijand’ te sturen. Maar de druk is groot. Volgens de Oekraïense regering dreigen de bezettingsautoriteiten zelfs ouders die weigeren uit de ouderlijke macht te zetten. Hun kinderen gaan in dat geval naar een internaat.

De invoering van het Russische lesprogramma is een duidelijke aanwijzing dat het Kremlin van plan is de veroverde gebieden op den duur in te lijven bij Rusland. Volgens de Oekraïense minister van Onderwijs Lilija Hrynevytsj is het doel van Moskou de ‘Oekraïense identiteit uit te wissen’.

Via het onderwijs hoopt Rusland niet alleen de jeugd te kunnen indoctrineren, maar ook greep te krijgen op de ouders. Als zij dwars blijven liggen, gaat dat ten koste van de toekomstkansen van hun kinderen. In de Sovjetperiode was dat voor ouders een belangrijk motief om zich maar neer te leggen bij de situatie, ook al waren ze het er niet mee eens.

Thuis kritiek uiten wordt, net als toen, onder het nieuwe systeem ook riskanter, zeker nu de door Moskou benoemde bezettingsautoriteiten straffen hebben gesteld op het ‘belasteren van de Russische strijdkrachten’. Je moet oppassen dat je kind niet zijn mond voorbijpraat op school.

Oekraïense ouders zijn ook bang dat hun kinderen zullen worden gedwongen om mee te doen aan ‘militair-patriottische’ lessen die onder president Poetin populair zijn geworden op Russische scholen. Die zijn volgens diens aanhangers nu extra nodig om de jeugd een ‘positief beeld van de soldaat bij te brengen’.

Op last van de door Rusland benoemde ‘militair-civiele autoriteiten’ is het Oekraïense lesmateriaal op de weinige scholen die het oorlogsgeweld hebben overleefd, al vervangen door Russische lesboeken. Ook zijn vrijwel alle Oekraïense boeken uit de bibliotheken verwijderd, tot aan sprookjesboeken toe.

De overstap naar het Russische curriculum plaatst ook het Oekraïense onderwijzend personeel voor een pijnlijk dilemma: kiezen voor hun leerlingen of voor hun vaderland? Ruim vóór het begin van het nieuwe schooljaar kregen zij te horen dat ze schriftelijk moesten instemmen met het Russische lesprogramma, een procedure die doet denken aan de loyaliteitsverklaring die de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog eisten van Nederlandse docenten en studenten.

Het personeel kreeg soms zelfs thuis bezoek om hen onder druk te zetten. Wie weigerde, raakt zijn baan kwijt, was de boodschap. Toch zou volgens de Oekraïense regering het overgrote deel van de docenten niet zijn gezwicht voor de druk van de bezetters.

Docenten die wel met de Russen meewerken, hangt een straf boven het hoofd. Zij kunnen volgens de Oekraïense wet enkele jaren gevangenis krijgen voor collaboratie met de vijand. Nog erger is het stigma van ‘landverrader’ dat zij dan voor altijd dragen, al hebben Oekraïense partizanengroepen die achter de Russische linies opereren laten weten dat zij geen aanslagen zullen uitvoeren op ‘overlopers’ op scholen. De afgelopen tijd zijn wel verscheidene andere ‘collaborateurs’ opgeblazen in bezet gebied.

Het is nog onduidelijk hoeveel schoolkinderen donderdag bij het begin van het schooljaar in bezet gebied zullen komen opdagen. Om tegenwicht te bieden organiseert het Oekraïense ministerie van Onderwijs onlinelessen voor scholieren aan de andere kant van het front. Maar dat kan op technische problemen stuiten: op veel plaatsen hebben Russische internetproviders het inmiddels overgenomen.

Andersom kampen de bezettingsautoriteiten met een nijpend personeelstekort. Pro-Russische docenten die blijven, zijn op bijscholingscursus gestuurd, soms zelfs naar Moskou, maar het zijn er kennelijk veel te weinig. Het ministerie van Onderwijs in Moskou is de afgelopen maanden druk bezig geweest personeel te werven, onder meer bij scholen en lerarenopleidingen in Siberië.

Sommige Russische docenten meldden zich vrijwillig, uit ‘patriottische motieven’. Zij dromen ervan mee te helpen aan het herstel van een rijk waarin de Oekraïners ‘weer gewoon Russen’ zijn. Maar tegenover Novaja Gazeta. Europe, de Russische krant in ballingschap, gaven enkele kandidaten toe dat zij zich toch vooral door het salaris hadden laten lokken of door het huis mét tuin dat hun in het vooruitzicht werd gesteld. Kennelijk zijn zij ervan overtuigd dat Poetin de bezette gebieden nooit meer uit handen zal geven.