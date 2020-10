Rusland akkoord met een jaar ‘bevriezing productie kernkoppen’: akkoord New Start binnen bereik

Een Russische RS-24 Yars nucleaire raket wordt door de straten van Moskou gereden. Beeld EPA

‘We zijn heel, heel dicht bij een deal’, reageerde een anonieme ‘hoge Amerikaanse functionaris’ uit de regering-Trump tegen de Wall Street Journal op het nieuws uit Moskou. Vorige week lieten zegslieden daar nog weten categorisch tegen zo’n stap te zijn. President Poetin bood toen wel aan het verdrag, dat op 5 februari 2021 afloopt, met een jaar te verlengen om te voorkomen dat het omvalt. ‘Nu de Russen hebben ingestemd met het bevriezen van de kernkoppen’, aldus de Amerikaanse functionaris, ‘zie ik niet waarom we de komende dagen de resterende kwesties niet zouden kunnen oplossen.’

Sico van der Meer, kernwapenexpert van Clingendael Instituut, is echter sceptisch dat een deugdelijk verificatiemechanisme voor het tijdelijke productieverbod van kernkoppen binnen een paar dagen kan worden uitonderhandeld. ‘In de praktijk gaat er geen verificatie komen, wat de hele eis van een productiestop een beetje tot een papierentijger-eis maakt. Het is overduidelijk dat Trump een succesje wil voor de verkiezingen.’

Rusland gaf de afgelopen jaren herhaaldelijk aan gereed te zijn voor onderhandelingen over verlenging van New Start, dat een maximum van 1.550 ontplooide kernkoppen voor beide zijden vaststelt, en stelt ook een maximum aan het aantal overbrengingsmiddelen voor deze wapens. De regering-Trump, die zich zeer sceptisch heeft betoond over de waarde van wapenbeheersingsakkoorden, hield tot voor kort vol dat het een nieuw verdrag wil waarbij ook China wordt betrokken. Deze eis werd pas relatief kort geleden losgelaten, omdat hij niet langer haalbaar was voor 5 februari, maar volgens Amerikaanse media ook omdat Trump aast op een buitenlands-politiek succes voor de verkiezingen.

De doorbraak van dinsdag brengt die wens een stuk dichterbij, al kunnen de onderhandelingen nog steeds stuklopen op de verificatiekwestie. Rusland zegt immers in zijn verklaring dinsdag dat het de bevriezing van kernkoppen alleen accepteert ‘in het begrip dat zij niet vergezeld gaat van additionele eisen van de Verenigde Staten’.

Als de VS en Rusland het eens worden over zelfs een tijdelijke verlenging van New Start kunnen de VS daarna de druk op China verhogen om alsnog deel te gaan uitmaken van een nieuw wapenbeheersingsakkoord. Van der Meer onderstreept dat het voor de Europeanen een goede zaak is als de Russen en Amerikanen het akkoord nu niet laten verlopen. Tegelijk spreekt hij van een ‘makkelijke winst’ voor Trump, ‘omdat het overduidelijk is dat de Russen op verlenging uit zijn. Zij kunnen zich geen kostbare nieuwe wapenwedloop veroorloven. En Poetin gunt Trump dit succesje.’