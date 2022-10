Rushdie kan hand en oog niet meer gebruiken na aanslag, zegt literair agent

Salman Rushdie Beeld EPA

Literair agent Andrew Wylie besprak de situatie van zijn cliënt in een interview met de Spaanse krant El País. Al direct na de aanslag was duidelijk dat Rushdie’s arm en oog serieus beschadigd waren, maar de precieze implicaties bleven tot dit moment onduidelijk. Volgens Wylie had de schrijver ook drie wonden in zijn nek en vijftien rond zijn torso. Hij wilde niet zeggen of de schrijver nog in het ziekenhuis ligt.

Rushdie, auteur van het islamkritische boek De Duivelsverzen, werd in augustus neergestoken vlak voor hij een lezing zou geven in het westen van de Amerikaanse staat New York. Vooral eind jaren tachtig had de schrijver te maken met serieuze doodsbedreigingen, nadat de Iraanse ayatollah Khomeini een ‘fatwa’ tegen hem had uitgeroepen. Wie Rushdie vermoordt, beloofde de ayatollah, zou vanuit Teheran drie miljoen dollar ontvangen. Vanaf de jaren negentig nam de intensiteit van de bedreigingen geleidelijk af.

Toch wisten de auteur en zijn agent dat er altijd een kans zou blijven op een aanslag. Ze vermoedden ook dat ‘het grootste gevaar’ zou afkomen van ‘willekeurige’ eenlingen, zegt Wylie in het interview. ‘Je kunt jezelf niet daartegen beschermen, omdat het compleet onverwacht en onlogisch is. Net zoals bij de moord op John Lennon.’

De vermeende dader van de steekpartij, een 24-jarige islamitische Amerikaan, wilde in een interview met de The New York Post niet zeggen of hij door Khomeini geïnspireerd was. Hij zei te geloven dat Rushdie ‘geen goed persoon’ is. Van De Duivelsverzen had hij slechts twee pagina’s gelezen.