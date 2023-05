Rushdie hekelt conservatieve kruistocht tegen boeken bij eerste openbare optreden na aanslag

Salman Rushdie krijgt een omhelzing van Ayad Akhtar, schrijver en voorzitter van PEN America. Beeld Getty Images for PEN America

Rushdie raakte in augustus vorig jaar zwaargewond toen hij op een literair festival in de staat New York werd aangevallen door een man met een mes. Hij overleefde de aanslag, maar kan niets meer zien met zijn rechteroog.

Sinds de publicatie van zijn boek De Duivelsverzen leeft hij met de constante dreiging van een aanslag. Veel conservatieve moslims zien het satirische werk over de profeet Mohammed als heiligschennis. De Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini sprak in 1989 een fatwa uit over de auteur, waarmee hij moslims opriep om Rushdie te doden.

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Dat hij de aanslag vorig jaar overleefde, werd gezien als een wonder. Donderdag oogde en klonk hij fragiel maar opgewekt tijdens zijn onaangekondigde aanwezigheid in New York bij het gala van PEN America, een organisatie die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting. ‘Het is mooi om terug te zijn, in plaats van niet terug te zijn, wat ook een mogelijkheid was’, zei Rushdie toen hij het podium opkwam. Zijn rechteroog bleef verborgen achter een verduisterd brillenglas. ‘Ik ben blij dat het kwartje deze kant op is gevallen.’

Strijder

Sinds de ophef rond De Duivelsverzen heeft Rushdie zich ontwikkeld tot een uitgesproken strijder voor de vrijheid van meningsuiting. Tussen 2004 en 2006 was hij directeur van PEN America. De organisatie reikte hem donderdag een speciale prijs uit voor getoonde moed in zijn strijd.

Rushdie droeg de prijs op aan de mensen die hem negen maanden geleden te hulp schoten tijdens de aanslag. ‘Ik was het doelwit, maar zij waren de helden. Zij toonden die dag moed, en ik bedank hen voor het redden van mijn leven.’

Hij sprak daarnaast ook zijn steun uit voor een rechtszaak die PEN onlangs begon samen met uitgeverij Penguin Random House tegen het bannen van boeken over ras en met lhbti-gerelateerde onderwerpen in Florida. ‘De aanval op boeken, de aanval op onderwijs, de aanval op bibliotheken in Florida is nooit zo bedreigend geweest’, zei Rushdie. Hij noemde de rechtszaak ‘enorm belangrijk’.

Aanpassingen aan Roald Dahl

De Britse schrijver heeft na de aanslag slechts een handvol interviews gegeven, en vooral gecommuniceerd via zijn Twitteraccount. Op maandag gaf hij wel alvast een voorproefje van zijn verschijning bij PEN met een ingezonden video bij de British Book Awards, waar hij eveneens een prijs kreeg voor zijn inzet voor de vrijheid van meningsuiting.

In de video keerde hij zich ook al tegen de Amerikaanse trend om onwelgevallige boeken te verbieden. ‘Tijdens mijn leven zijn de vrijheid van meningsuiting en vrijheid om te publiceren niet eerder zo bedreigd geweest in het Westen’, aldus Rushdie.

Ook laakte hij uitgevers die boeken van auteurs als Roald Dahl en Ian Fleming aanpassen aan moderne normen. ‘Ik vind dat we ons daartegen moeten verzetten. Boeken moeten naar ons komen vanuit hun eigen tijd en van hun eigen tijd zijn. Als je daar niet mee om kan gaan, lees het dan niet. Lees een ander boek. Maar probeer niet het werk van gisteren te herschrijven in het licht van de opvattingen van vandaag.’