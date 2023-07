Run op vaste energiecontracten, leveranciers moeten soms nee verkopen

Stekkers, snoeren en stekkerdozen op de vloer van een kantoor. Beeld Najib Nafid

Hoewel de energieprijzen al een tijd dalen, heeft meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens nog altijd een contract boven het plafond, meldt toezichthouder ACM. Voor elektriciteit zit inmiddels 49 procent van de huishoudens boven het plafond en voor gas 59 procent, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarop de toezichthouder zich baseert.

Omdat het prijsplafond voor stroom en gas aan het eind van het jaar stopt, moeten consumenten voor die tijd overstappen op een vast energiecontract onder het prijsmaximum. Wie blijft zitten bij zijn bestaande contract, loopt vanaf dat moment het risico hogere prijzen te gaan betalen dan de huidige 40 cent per kilowattuur en 1,45 euro per kuub gas, waarschuwt ACM.

Uitverkocht

Consumenten stappen inmiddels in groten getale over naar energiecontracten met vaste prijzen. De vraag is zo groot dat sommige vaste contracten uitverkocht zijn, meldt vergelijkingssite Pricewise. Dat er schaarste is aan energiecontracten is volgens Pricewise een nieuw fenomeen.

Volgens de prijsvergelijker kiest ongeveer eenvijfde tot een kwart van de overstappers voor een meerjarig contract. Circa 70 procent neemt een contract van een jaar. In het verleden, toen de energiemarkt nog weinig turbulent was, koos slechts 10 procent van de consumenten voor een meerjarig contract. Door die groei zou schaarste zijn ontstaan, stelt Pricewise.

Strengere controles

ACM zegt sinds afgelopen najaar strenger te controleren of energieleveranciers financieel zijn opgewassen tegen prijsschommelingen op de energiemarkt. Ook zegt de toezichthouder te kijken of energiebedrijven een koude winter en wanbetalende klanten aankunnen. Zij moeten daarvoor een risicomanager hebben.

Er zijn op dit moment 59 leveranciers met een vergunning. Vier hebben laten weten te willen stoppen met het leveren van elektriciteit en gas aan consumenten, waaronder Shell en TotalEnergies. ACM voert bij zes bedrijven extra controles uit om te zien of ze zich aan de regels houden.