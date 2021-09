Ruimtevaart als realityserie: vier nieuwe SpaceX-toeristen gaan drie dagen de ruimte in

De Inspiration4 crew, van links naar rechts: Jared Isaacman, Sian Proctor, Hayley Arceneaux en Chris Sembroski. Beeld AFP

In vergelijking met de veredelde achtbaanritjes van enkele minuten die miljardairs Jeff Bezos (Blue Origin) en Richard Branson (Virgin Galactic) hun ruimtetoeristen voorschotelden, krijgen de vier deelnemers aan de eerste commerciële vlucht met de Crew Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX – missienaam: Inspiration4 – pas écht waar voor hun geld. Drie dagen lang zullen zij na lancering in een baan om de aarde verblijven, op een manier die vergelijkbaar is met hoe astronauten van en naar het internationaal ruimtestation ISS vliegen. Alleen een bezoekje aan het station zelf ontbreekt.

Technisch is de missie dan ook niet vernieuwend. SpaceX werkt met voertuigen die hun kunnen al lang hebben aangetoond. Raket Falcon 9 heeft al bijna 70 lanceringen achter de rug, en het gebruikte ruimteschip, de Crew Dragon, heeft zijn diensten als pendelvoertuig voor professionele astronauten inmiddels ook wel bewezen. Enige nieuwe: het deel van de Dragon dat normaliter aan het ISS koppelt wordt voor deze missie vervangen door een glazen koepel die de passagiers spectaculaire uitzichten moet bieden op onze planeet.

Netflix-serie

Het zijn dan ook vooral de primeurs die Inspiration4 opmerkelijk maken. Met de missie brengt SpaceX commerciële toeristen onder meer voor het eerst in een baan om de aarde. Maar het meest in het oog springt het vakkundig opgetuigde mediacircus, inclusief een heuse realityserie. In miniserie ‘Countdown: inspiration4 mission to space’ kunnen Netflix-abonnees de verrichtingen van de bemanning uitvoerig volgen.

De afgelopen drie weken verschenen al de eerste afleveringen online, á 45 minuten per stuk. In totaal wordt het een vijfdelige serie. De lancering zelf is naar verwachting woensdag – het officiële vertrekmoment is nog niet bekend gemaakt – live te volgen vanaf het YouTube-account van de streamingdienst.

Waar de ruimtemissies van miljardairs Jeff Bezos en Richard Branson naast lof voor de resultaten, vooral ook veel kritiek kregen voor hun op het oog nutteloze pleziervluchten naar de ruimte, daar poogt evenknie Elon Musk zijn missie publicitair wat zorgvuldiger op te tuigen.

In tegenstelling tot Bezos en Branson, stapt Musk bijvoorbeeld niet zélf aan boord van Inspiration4. In plaats daarvan is de vlucht betaald door een ándere miljardair, Jared Isaacman. In tegenstelling tot Bezos en Branson, is Isaacman echter een piloot met vluchtervaring in militaire straaljagers.

Kinderziekenhuis

Bovendien heeft Isaacman twee andere plekken weggegeven aan het Amerikaanse St. Jude Children’s Research Hospital dat onderzoek doet naar kinderkanker. Dat leverde onder meer een stoeltje op voor ziekenhuismedewerker Hayley Arceneaux, die zelf in haar jeugd genas van botkanker. In totaal heeft Inspiration4 naar eigen zeggen nu bijna 30 miljoen dollar (van een beoogde 100 miljoen) aan donaties voor het ziekenhuis verzameld.

Tot slot ruimt SpaceX aan boord van de Dragon ook ruimte in voor (kortlopende) wetenschappelijke experimenten naar de invloed van microzwaartekracht, ‘inspirerende projecten die anders de hoge barrières van traditioneel ruimteonderzoek niet hadden overwonnen’, zoals het bedrijf zelf schrijft op haar website.

Met gevoel voor historisch perspectief vertrekt de vierkoppige bemanning woensdag vanaf het beroemde lanceerplatform 39A in Florida waar andere SpaceX-vluchten én verschillende Apollo- en Space Shuttle-missies eerder al aan hun kosmische reizen begonnen. Na afloop van de trip plonst het schip op veilige wijze in de Atlantische Oceaan.