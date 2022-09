Ruimtetelescoop Hubble mogelijk pas over 20 jaar met pensioen

Ruimtetelescoop Hubble, in zijn baan om de aarde. Beeld NASA

Nasa kondigde donderdagavond een onderzoek aan naar de haalbaarheid van een commerciële onderhoudsmissie naar Hubble. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau benadrukte dat het nog geen concrete afspraken had gemaakt. Het staat andere bedrijven dan SpaceX vrij in de toekomst zo’n missie voor te stellen.

Hubble toont ons al 32 jaar de magie van de diepe kosmos met betoverend mooie ruimtefoto’s en wetenschappelijk relevante waarnemingen. Tegelijkertijd begint de telescoop flink op leeftijd te raken. De afgelopen jaren kampte de hij regelmatig met technische problemen. Vroeger was de Space Shuttle dan verantwoordelijk voor reparaties, maar die is sinds 2011 met pensioen.

Tot nog toe konden de problemen op afstand worden verholpen. In 2018 gebeurde dat bijvoorbeeld door het softwaresysteem á la Windows tijdelijk naar de ‘veilige modus’ te schakelen.

De titel van ‘vlaggeschip van de buitenaardse astronomie’ heeft Hubble inmiddels overgedragen aan zijn officieuze opvolger, ruimtetelescoop James Webb. Mocht het SpaceX lukken nieuwe onderhoudsmissies uit te voeren, dan kan de telescoop gerust nog eens twintig jaar mee, zo luidt de verwachting.

Dodelijk ongeval

Hoofddoel van een eerste missie is om de telescoop een zetje te geven, zodat hij in een hogere baan terechtkomt. Door wrijving met de aardatmosfeer zakt Hubble namelijk langzaam maar zeker terug naar onze planeet. Sterker nog: als men niks doet, valt de telescoop door dat afremmen in 2027 naar het aardoppervlak. Een technische analyse toonde in 2012 aan dat er een kans bestaat van 1 op 240 dat het neerkomen van de brokstukken tot een dodelijk ongeval leidt. De ruimtevaartorganisatie heeft nog altijd geen concreet plan om dat te voorkomen.

Mocht SpaceX een missie naar Hubble uitvoeren, dan verlengt het niet alleen de levensduur van een van de meest tot de verbeelding sprekende wetenschappelijke instrumenten uit de recente menselijke geschiedenis, maar lost het en passant een nijpend probleem op voor de ruimtevaartorganisatie.

Het bedrijf overweegt de missie naar Hubble overigens uit te voeren als onderdeel van het zogeheten Polaris-programma, een reeks geplande bemande missies die miljardair Jared Isaacman bij hen heeft ingekocht. Isaacman was eerder de commandant van de commerciële missie Inspiration4, waarbij hij en drie andere ruimtetoeristen met een Crew Dragon van SpaceX om de aarde vlogen. Zij vormden daarmee de eerste burgerbemanning die in een baan om de aarde is geweest.

Tegelijk benadrukte SpaceX dat een onderhoudsmissie niet per definitie uitgevoerd hoeft te worden met bemanning. Of, zoals SpaceX-bestuurder Jessica Jensen het tijdens de persconferentie zei: ‘De exacte details van hoe we zoiets fysiek gaan uitvoeren, en hoe we dat veilig kunnen doen, moeten we nog bepalen. Alle opties liggen op tafel.’ Het onderzoek zal naar verwachting een half jaar duren.