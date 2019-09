Ruimte-ambities India lopen knauw op: maanmissie mislukt in laatste minuten

De lancering van de onbemande Chandrayaan-2, de Indiase maanlander. Beeld EPA

Het leek allemaal goed te gaan met de Indiase missie Chandrayaan-2. De maanlander Vikram had zijn bestemming bijna bereikt. De landing zette in. Tien minuten lang waren de wetenschappers in de grote zaal van het Indiase ruimtevaartinstituut ISRO uitzinnig. Ze gingen geschiedenis schrijven. Ze zouden het eerste land worden dat een zachte landing zou maken op de zuidpool van de maan. Daar gingen ze onderzoek doen naar de aanwezigheid van water en mineralen.

Maar zaterdagochtend, in de laatste minuten voordat Vikram de grond zou raken, verloren de wetenschappers het contact met de maanlander. Het gejuich verstomde. Het was alsof de Taj Mahal op slag zijn glans had verloren.

Troost

Buiten, voor de deuren van het instituut ISRO in de Zuid-Indiase stad Bangalore, kwam premier Modi aangelopen. Hij omarmde de ruimtedirecteur Kailasavadivoo Sivan, die zichtbaar gebroken was. Voor het oog van de camera drukte de premier hem dicht zich aan, wreef hem troostend over zijn rug. Sivan begreep niet wat er was misgegaan, vertelde hij. India moet de gegevens van de missie nog analyseren.

In de grote zaal van het instituut richtte Modi zich tot de wetenschappers met bemoedigende woorden. ‘Ik begrijp de bedroefdheid op jullie gezichten', zei de premier vaderlijk. ‘Maar wat jullie vandaag hebben bereikt is geen kleinigheid. We zijn vol vertrouwen dat het beste van ons ruimtevaartprogramma nog moet komen.’

Diepe laag

De emotie die gepaard gaat met de mislukte maanmissie heeft een diepere laag. De missie is niet louter een wetenschappelijke onderneming. Veel meer dan dat gaat het om een land dat zichzelf een grote plaats op het wereldpodium wil toe-eigenen. Een land dat sinds dit jaar de vijfde economie ter wereld is, en daarmee zijn voormalige kolonisator, het Verenigd Koninkrijk, heeft overstegen.

Dit voorjaar riep Modi zijn land op de nationale televisie vol bravoure uit tot ‘ruimtesupermacht’. Dit omdat India succesvol antisatellietwapens had ontwikkeld, hetgeen voorheen alleen voorbehouden was aan de Verenigde Staten, Rusland en China. Sindsdien lijken alle pijlen op de ruimte gericht.

De maanmissie, die op 22 juli werd gelanceerd, had het gedroomde voorprogramma moeten worden van een zeer ambitieuze agenda. In 2022 wil India zijn eerste astronauten naar de maan sturen. Vijf jaar later moet de oprichting van een Indiaas ruimtestation een feit zijn.

Maanstof

Dat de landing op de zuidpool van de maan geen gemakkelijke opgave was, stond van meet af aan vast. Directeur Sivan stelde eerder dit jaar dat het laatste kwartier van de ruim 6-weken durende reis ‘tergend’ zou worden. Dit vanwege de moeilijkheden die gepaard gaan met de zwaartekracht van de maan, het terrein en het maanstof. Mogelijk kwam de Indiase maanlander op een te hoge snelheid aan.

Voor een wetenschappelijke verklaring van India’s mislukte missie is het echter nog te vroeg. Modi roerde zich liever in poëtische bewoordingen. ‘Als historici op een dag over dit ongeluk schrijven, zullen ze zich zeker laten inspireren door de romantische rol die wij in ons leven aan de maan toedichten. Ze zullen zeggen dat Chandrayaan zich in het laatste deel van zijn tocht haastte om de maan te omarmen.’