Ruimhartige compensatie voor reizigers die door de drukte hun vlucht misten

Grote drukte op Schiphol in april, nadat personeel staakte vanwege te hoge werkdruk en te lage beloning. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

1. Wat is er aan de hand?

Dankzij een groot tekort aan beveiligers staan er sinds het begin van de zomer lange wachtrijen op Schiphol en Eindhoven Airport. Om verdere drukte te voorkomen, hield Schiphol vanaf juni de deur op slot voor reizigers die extra vroeg kwamen. Alleen passagiers die binnen vier uur opstijgen, mogen sindsdien de luchthaven in en in Eindhoven mogen reizigers niet eerder dan drie uur tevoren op de luchthaven verschijnen.

Toch misten sommige reizigers die op tijd op de luchthaven stonden hun vlucht. Deze passagiers belandden tussen wal en schip. Reisverzekeringen hoefden hun ticketkosten niet te vergoeden, en ook luchthavens weigerden lange tijd om gedupeerde reizigers te compenseren, ondanks oproepen daartoe van onder meer de Consumentenbond en Omroep Max-programma Max Vakantieman.

Deze week maakten de luchthavens een ommezwaai. Schiphol-reizigers die tussen 23 april en 11 augustus hun vlucht misten door de lange wachttijden, worden toch gecompenseerd. Datzelfde geldt voor Eindhoven Airport, dat in handen is van Schiphol. Aangezien de drukte daar later begon, geldt de termijn voor reizigers vanuit Eindhoven vanaf 23 mei 2022. Rotterdam Airport, ook onderdeel van de Schiphol Group, biedt geen soortgelijke regeling aan. De luchthaven meldt dat er bij hen geen passagiers zijn geweest die om deze reden een vlucht hebben gemist.

2. Wat wordt er vergoed?

Het gaat om alle kosten die een direct gevolg zijn van de gemiste vlucht. Denk aan ov- of taxikosten om opnieuw naar de luchthaven te reizen en een vervangende vlucht. Ook kosten voor alternatief vervoer naar de eindbestemming, zoals auto of trein worden gecompenseerd. Kosten voor accommodaties, vervoer op plaats van bestemming en de activiteiten die niet geannuleerd konden worden, zoals excursies of voorstellingen, worden ook terugbetaald.

Daarvoor moet de reiziger wel bewijzen dat de vlucht zonder hen vertrok door lange wachtrijen op de luchthaven. Reizigers moeten bijvoorbeeld aantonen dat zij ruim voor vertrek op de luchthaven waren. Dat kan door parkeertickets, treinkaartjes, en foto’s met tijdsaanduiding of appbericht.

Tot eind september kunnen gedupeerden een claim indienen via de website van de luchthaven. Midden november moet het gros van de aanvragen zijn afgehandeld. Kosten die door een reisverzekeraar of vliegmaatschappijen zijn gedekt, worden logischerwijs niet vergoed. Ook zijn de luchthavens niet bereid tot het betalen van smartegeld ter compensatie voor het leed van een gemiste vakantie.

3. Waarom komen de luchthavens nu toch over de brug?

Hoewel de luchthavens op hun website blijven spreken van overmacht, worden gedupeerde reizigers nu toch gecompenseerd. ‘We zagen dat mensen nergens anders terechtkonden. Dat vonden we onwenselijk’, verklaart een woordvoerder van Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft niet aangedrongen op een dergelijke regeling, laat het desgevraagd weten.

Vast staat dat de inspanningen van de Consumentenbond en omroep Max de Schiphol Group een duwtje in de goede richting hebben gegeven. De bond hield in juli gesprekken met Schiphol, zegt een woordvoerder. ‘We zagen in juni dat we een massaclaim kunnen starten, want we zien dat consumenten gedupeerd zijn die nergens terechtkunnen. Schiphol zei: we spreken na de zomer verder.’

Na de uitzending van het programma Max Vakantieman op 25 juli kwam er beweging in de zaak. Het programma kondigde aan een proefproces te willen beginnen tegen Schiphol. Diverse rechtsbijstandsverzekeraars sloten zich aan bij de omroep. Onduidelijk is hoeveel de compensatieregeling de luchthavens zal kosten. Schiphol laat weten dat er op dit moment zo’n 1.500 claims liggen. De verwachting is dat dit aantal nu na de aankondiging rap zal stijgen. Ook de Consumentenbond durft de totale kosten niet in te schatten, zegt een woordvoerder. ‘De ene reiziger wil alleen de reiskosten van en naar Schiphol declareren, terwijl de ander bij het missen van een vlucht meteen een hele rondreis of cruisetocht in het water zag vallen.’

4. Zijn nu alle gedupeerde reizigers geholpen?

Een deel van de reizigers die deze zomer hinder ondervinden is hiermee uit de brand geholpen. Passagiers die de komende weken of maanden willen vliegen echter niet. Schiphol compenseert alleen reizigers die tot 11 augustus hun vlucht hebben gemist. Volgens een woordvoerder komt dat doordat er vanaf nu minder gedupeerde passagiers zullen zijn.

Een veel grotere groep reizigers is vooralsnog niet geholpen: passagiers wier vlucht sinds eind april is geannuleerd of vertraagd. In vrijwel alle gevallen gebeurde dit wegens personeelstekorten. Volgens Europese regelgeving hebben passagiers recht op een vergoeding, variërend van 250 tot 600 euro, van hun luchtvaartmaatschappij. In de afgelopen weken zien claimorganisaties – die namens passagiers de juridische afhandeling verzorgen – het aantal claims rap stijgen. Drie grote spelers, EUclaim, Vlucht-vertraagd.nl en Aviclaim, hadden vrijdag al namens ruim 100 duizend reizigers een claim ingediend. Het totale bedrag, van 42,5 miljoen euro, zal worden neergelegd bij vliegmaatschappijen.