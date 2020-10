Ruime meerderheid Chilenen stemt voor wijziging Pinochets grondwet

Chilenen in Santiago vieren feest vanwege de uitslag van het referendum. Beeld AFP

De uitslag werd op straat uitbundig gevierd. ‘Ik had nooit gedacht dat wij Chilenen in staat zouden zijn om ons te verenigen voor zo’n verandering’, jubelde de 46-jarige Maria Isabel Nunez, die met haar 20-jarige dochter de feestvreugde opzocht. In hoofdstad Santiago werd vuurwerk afgestoken en stroomde het Plaza Italia vol. Dat plein was vorig jaar het toneel van de protesten die het referendum hebben afgedwongen.

‘Deze triomf is van de bevolking. Dankzij ieders inspanningen kunnen we dit moment vieren’, zei de 37-jarige Daniel die de uitslag op Santiago’s Plaza Nunoa vierde. ‘Wat me nog het meest blij maakt, is de opkomst van de jongeren. Jonge mensen die een verschil willen maken.’

De uitslag komt een jaar nadat meer dan een miljoen mensen de straat opgingen in de hoofdstad Santiago uit protest tegen de regering. Aanleiding was een kleine verhoging van de openbaarvervoertarieven. Bij de daaropvolgende sociale onrust tegen de sociaaleconomische ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land vielen dertig doden en duizenden gewonden.

Een van de eisen van de betogers was een nieuwe grondwet. De oude stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochett, die van 1973 tot 1990 aan de macht was. Kiezers kregen zondag de vraag voorgelegd of die er moet komen en zo ja, wie die moet gaan opstellen. Dat kan een groep van parlementariërs en burgers zijn, of een zogenoemde conventie bestaande uit 155 burgers. Een overweldigende meerderheid koos voor dat laatste.

De Chileense president Sebastian Pinera Beeld AFP

‘Dit is pas het begin’

President Sebastian Pinera, die geen kant had gekozen in de referendumcampagne, zei dat de democratie had gezegevierd. Hij benadrukte dat er nog veel werk aan de winkel is. ‘Deze volksraadpleging is niet het einde, het is het begin van een pad dat we allemaal samen moeten bewandelen om het eens te worden over een nieuwe grondwet voor Chili’, zei Pinera in een televisietoespraak. Volgens hem moet de nieuwe grondwet een raamwerk worden voor ‘eenheid, stabiliteit en de toekomst’.

Veel Chilenen zijn blij dat de oude grondwet verdwijnt, en hopen dat werkomstandigheden, gezondheidszorg en onderwijs erdoor zal verbeteren. Maar historicus Felipe Navarrete waarschuwde ervoor dat ‘de nieuwe grondwet de concrete problemen niet zal oplossen’. ‘Het zal alleen een leidraad geven hoe we willen dat de problemen worden aangepakt.’

Claudia Heiss, hoofd van de afdeling politieke wetenschappen aan de Universiteit van Chili, zei dat de stemming een belangrijk signaal is dat de Chilenen ‘verlangen naar verandering, en naar een soort politiek waarbij alle sectoren en bevolkingsgroepen worden betrokken’.

Chili is zwaar getroffen door de corona-epidemie. De grens van een half miljoen besmettingen werd zaterdag gepasseerd. Het land heeft bijna 14.000 sterfgevallen gemeld.

Beeld REUTERS