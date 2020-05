Ruim voor de zomervakantie opent Italië de grens weer voor toeristen

Een vrouw treft voorbereidingen voor het toeristische seizoen aan de kust van Ligurië. Beeld AFP

Het is ook de eerste dag dat Italianen zelf weer van de ene naar de andere regio mogen reizen. De datum (die valt op een woensdag) is bewust gekozen, omdat 2 juni een nationale feestdag is, en de regering wil voorkomen dat Italianen er direct massaal op uit trekken.

Het is vooral voor de toeristische sector, één van de belangrijkste sectoren in de Italiaanse economie, van belang dat de grenzen weer opengaan. De inkomsten zijn sinds maart met 95 procent gedaald, en voorspeld wordt dat dit jaar 20 miljard euro minder door toeristen wordt uitgegeven dan vorig jaar.

De sector maakt dan ook wanhopig plannen om te redden wat er te redden valt: het zand op de stranden zou gedesinfecteerd kunnen worden, er zouden plexiglazen hokjes rondom de parasols kunnen worden neergezet, en speciale strandtijden worden ingevoerd voor zestigplussers. Het eiland Sicilië overweegt toeristen een deel van hun vakantie-uitgaven, bijvoorbeeld eenderde van de hotelkosten, terug te betalen.

Een vrouw met mondkapje op het strand van Sicilië. Beeld REUTERS

Begin maart was Italië het eerste Europese land dat strenge lockdownmaatregelen nam: na een grote uitbraak van het coronavirus in het noorden van het land gingen hele regio’s op slot. Deze maatregelen worden nu stukje bij beetje opgeheven. Winkels, musea, bibliotheken en kerken gaan maandag 18 mei weer open en bij restaurants kun je vanaf 1 juni weer aanschuiven (tot die tijd kan er alleen worden afgehaald). Wel blijven de scholen dicht tot september. Sinds begin mei mogen Italianen weer op bezoek bij familie, en kunnen ze buiten sporten.

Tweede virusgolf

Het is lastig te zeggen of Nederlandse toeristen deze zomer dus toch naar Italië kunnen. Alle maatregelen die nu voorzichtig worden losgelaten, kunnen direct weer worden ingevoerd als het virus weer de kop op steekt – wat in enkele Aziatische landen al is gebeurd.

De Europese Commissie heeft opgeroepen de buitengrenzen van de Europese Unie tot 15 juni gesloten te houden. Vorige week benadrukte de Europese Commissie nog dat alles staat of valt met de ontwikkeling van de epidemie: een dalende besmettingsgraad brengt vakanties dichterbij, een tweede virusgolf legt alles stil.

Een man bereidt een strandclub in Castiglione della Pescaia voor op de opening van het toeristische seizoen. Beeld REUTERS

Frankrijk heeft al laten doorschemeren deze zomer geen buitenlanders toe te laten: de staatssecretaris van Toerisme Jean-Baptise Lemoyne heeft de Fransen opgeroepen zoveel mogelijk in eigen land op vakantie te gaan omdat ‘we het vrijwel zeker moeten doen zonder buitenlandse bezoekers’. Ook Spanje is voorlopig beducht voor nieuwe besmettingen vanuit het buitenland. In elk geval tot eind juni moet iedereen die het land binnenkomt, twee weken in quarantaine.

Italië is met 31.600 doden één van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Vooral in het noorden van het land stierven relatief veel mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Daarvandaan ook namen wintersporttoeristen het virus mee naar hun eigen land.