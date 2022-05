Ruim vijftig Oekraïense burgers geëvacueerd uit staalfabriek Marioepol

Een man praat met een soldaat alvorens te vetrekken naar een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen in het dorp Bezimenne. Beeld Reuters

Woordvoerder Saviano Abreu van de Verenigde Naties heeft dit zondagmiddag bevestigd. Hij deed er verder het zwijgen toe, om de delicate en ‘zeer complexe’ operatie niet in gevaar te brengen. De evacuatie is een van de onderwerpen geweest die de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, afgelopen week met Vladimir Poetin in Moskou en Volodimir Zelenski in Kyiv heeft besproken.

De vluchtelingen komen uit Azovstal, een groot fabriekscomplex in de stad dat nog steeds in handen van Oekraïense strijders is. In de tunnels en kelders onder het complex zouden zo’n duizend burgers een toevlucht hebben gezocht tegen de aanhoudende bombardementen. Eerdere pogingen om een staakt-het-vuren voor Azovstal af te spreken waren steeds mislukt.

Volgens de Oekraïense president Zelenski zullen maandag honderd vluchtelingen uit Azovstal arriveren in de Oekraïense stad Zaporizja. Dit weekeinde werden de eerste vluchtelingen echter overgebracht naar het dorp Bezimenne in de Donbas – gebied dat in handen is van de Russen. In Bezimenne is een opvangkamp ingericht. Evacués werden er onder begeleiding van de VN en het Rode Kruis naartoe gebracht.

In Azovstal wachten duizend burgers op vertrek. In de rest van Marioepol, dat grotendeels is verwoest, zouden nog ruim honderdduizend mensen leven, van wie ook een groot aantal zou willen vertrekken. De havenstad, met voor de oorlog 450 duizend inwoners, is na een beleg van twee maanden in handen gevallen van Russische troepen.

Russische offensief verloopt traag

Het grote offensief van de Russische troepen in het zuiden en oosten van Oekraïne verloopt volgens Britse inlichtingendiensten traag. De Russische opmars stuit op taai verzet van Oekraïense troepen, die op een aantal plaatsen, onder andere rond de stad Charkiv, de Russische legereenheden zelfs hebben teruggedrongen.

Oekraïne weet zich bij zijn strijd steeds meer gesteund door het Westen, en met name door de Verenigde Staten. Om die steun nog eens te benadrukken kwam dit weekeinde een zware delegatie van het Amerikaanse congres voor een bliksembezoek naar Kyiv. De delegatie werd geleid door congresvoorzitter Nancy Pelosi, de hoogste Amerikaanse vertegenwoordiger die Oekraïne sinds 24 februari heeft bezocht.

Steun van het congres is voor Oekraïne van wezensbelang, want dat heeft de sleutel tot Amerikaanse hulp aan Oekraïne in handen. Het congres beslist binnenkort over een verzoek van president Biden om 33 miljard dollar (zo’n 31 miljard euro) extra voor militaire en economische hulp aan Oekraïne.

In een drie uur durend gesprek gaven congresleden van zowel Republikeinse als de Democratische zijde president Zelenski de garantie dat Amerika Oekraïne zal blijven bijstaan zolang het nodig is. De Democraat Jason Crow zei het zo: ‘We zijn hier in Oekraïne voor drie dingen: wapens, wapens en wapens. We moeten zeker weten dat Oekraïne alles heeft wat nodig is om te winnen.’

Die wapenzendingen zitten Rusland danig dwars. Een Russische raket maakte dit weekeinde de luchthaven van Odessa onbruikbaar en volgens Russische berichten werd daarbij ook een loods getroffen waar westerse wapens zouden zijn opgeslagen.