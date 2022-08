Ruim twintig doden bij aanslag in Mali, VN bezorgd over de toenemende agressie

Malinezen protesteerden vorige week tegen de aanwezigheid van de VN in hun land. Beeld ANP / EPA

De aanval is de volgende in een onvermoeibare reeks aanslagen in Mali en omstreken waarbij jihadistische groeperingen betrokken zijn. Organisaties die gelieerd zijn aan Al-Qaeda en de Islamitische Staat hebben al jaren veel macht in het land, maar lijken dit jaar zijn grip op het land te versterken. Het leger probeert tegengas te bieden, met als gevolg dat soldaten vaak het doelwit zijn.

De aanslag van zondag vond plaats in Tessit, vlak bij de grens met Burkina Faso en Niger. Al jaren bevechten het leger en de jihadistische organisaties elkaar daar. Mali heeft een militair kamp in de buurt van Tessit, maar in het overgrote deel van de grensstreek heerst totale anarchie. Al-Qaeda en de IS zijn ook elkaars concurrenten voor de vele goudmijnen in het gebied.

De permanente onrust was voor veel oorspronkelijke inwoners van Tessit al een reden om te vluchten. De meeste van hen zitten nu in de grootste stad van de regio, Gao.

Mogelijk loopt het dodental de komende dagen nog op. Het Malinese leger liet gisteren weten dat 22 soldaten gewond zijn geraakt door de aanval en negen vermist. Verder blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd. In elk geval heeft de organisatie ook auto’s en gebouwen beschadigd, stelt het leger.

Militaire junta

De Verenigde Naties hebben al meermaals hun zorgen geuit over de toenemende agressie in het land. Van januari tot april dit jaar stierven meer dan 500 burgers aan geweld, een toename van 324 procent ten opzichte van de drie maanden daarvoor. Het is haast ondenkbaar dat de cijfers voor het tweede kwart van 2022 minder verontrustend zijn. In de afgelopen maanden, zeker in juni en juli, volgden de aanslagen elkaar in rap tempo op. Ook het Malinese leger maakt zich volgens de VN schuldig aan burgerslachtoffers.

De VN zijn nog als enige internationale speler officieel actief in de regio rondom Tessit. Het conflict staat bekend als een van de gevaarlijkste waarbij VN-blauwhelmen betrokken zijn; ook omdat Rusland met huursoldaten van de Wagner Group invloed uitoefent en de politieke situatie zeer instabiel is na een staatsgreep van de militaire junta vorig jaar.

Kolonisator Frankrijk

De huidige machthebbers in Bamako staan op zeer slechte voet met de voormalige kolonisator Frankrijk, die zich lang (ook uit eigen belang) verantwoordelijk voelde voor de veiligheid in het land. Maar na de staatsgreep besloot president Emmanuel Macron de militaire aanwezigheid in Mali tijdelijk op te schorten. Dit jaar trok Frankrijk zich definitief terug.

In navolging van de Fransen besloot ook Nederland te vertrekken uit Mali. Wel zegt Defensieminister Kajsa Ollongren een nieuwe bijdrage aan de VN-missie in het land te overwegen. De Nederlandse regering zegt zich veel zorgen te maken over de situatie in het land, maar erkent dat de aanwezigheid van blauwhelmen bijdraagt aan stabiliteit.