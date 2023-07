Ruim tachtig briefschrijvers roepen de VN op om in te grijpen bij executie Iraanse bokser

Bokskampioen Mohammad Javad Vafa’i Thani. Beeld Twitter

De 27-jarige Thani zit al bijna 3,5 jaar gevangen wegens zijn deelname aan protesten tegen de Iraanse regering in 2019. Woensdag kreeg hij te horen dat zijn doodstraf, waartoe hij eerder al werd veroordeeld, nu daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Daartoe werd hij overgebracht naar een andere gevangenis.

Thani werd begin 2020 gearresteerd omdat hij mee had gedaan aan de demonstraties. Directe aanleiding was een plotselinge hoge stijging van de brandstofprijs, maar het protest werd al snel politieker van aard. In januari 2022 werd de sporter ter dood veroordeeld wegens brandstichting en vernieling van overheidsgebouwen. Hij zou langdurig zijn gemarteld.

‘We vragen u een dringende openbare oproep te doen aan de Iraanse autoriteiten om Vafa’i Thani’s aanstaande executie stop te zetten’, aldus de brief. Die is ondertekend door 83 mensen, onder wie een vroegere president van het Internationaal Strafhof, de Zuid-Koreaanse rechtsgeleerde Sang-hyun Song.

Iraanse Volksmoedjahin

Tot de ondertekenaars behoren enkele Nobelprijswinnaars, zoals de Oostenrijkse schrijver Elfriede Jelinek, internationaal vermaarde juristen zoals Richard Goldstone uit Zuid-Afrika en een groot aantal VN-rapporteurs voor de mensenrechten. Onder hen de Nederlandse Maud de Boer-Buquicchio, die van 2014 tot 2020 VN-rapporteur voor kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie was, en eerder adjunct-secretaris-generaal van de Raad van Europa (2002-2012).

Volgens de in het buitenland gevestigde Nationale Raad van Verzet van Iran, een frontorganisatie van de Iraanse Volksmoedjahedin MEK, is Thani ook veroordeeld omdat hij lid zou zijn van de MEK. De briefschrijvers zeggen daar niets over.

Mahsa Amini

De dreigende executie van de sporter volgt op de executie van ten minste zeven mensen dit jaar, wegens deelname aan de antiregeringsprotesten sinds september vorig jaar in Iran. Die ontstonden in reactie op de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die onder verdachte omstandigheden overleed in het ziekenhuis nadat ze op het politiebureau in elkaar was gezakt. Hierover heeft VN-mensenrechtenchef Türk al diverse malen zijn verontrusting uitgesproken. Hij heeft al aangedrongen op een ontmoeting met de Opperste Leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei.

Volgens mensenrechtenorganisaties worden in Iran jaarlijks meer mensen ter dood gebracht dan in enig ander land ter wereld, afgezien van China. De meesten van hen worden beschuldigd van drugshandel. Sinds begin dit jaar zouden al bijna 370 executies zijn uitgevoerd.