Ruim helft coronasterfte 2020 in verpleeghuizen, deze week minder besmettingen gemeld

Een bewoonster van Residentie Moermont van zorginstelling TanteLouise wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Beeld ANP

Ruim 20 duizend coronadoden in 2020, waarvan meer dan de helft in verpleeghuizen

Ruim 20 duizend Nederlanders overleden in 2020 aan de gevolgen van een coronabesmetting. Vooral bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen voor langdurige zorg werden zwaar getroffen, bijna 6 op de 10 coronasterfgevallen was in een dergelijke instelling. Dit blijkt uit de doodsoorzakencijfers over heel 2020 die het CBS vandaag voor het eerst publiceert.

De oversterfte in de tweede coronagolf is, net als in de eerste, volledig te verklaren door de sterfte aan covid-19. Van 21 september tot 3 januari stierven 7,6 duizend Nederlanders meer dan verwacht. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat 9.924 mensen in die periode overleden aan het nieuwe coronavirus. Bij een klein deel van deze overledenen, 331 personen, is het virus niet door een arts vastgesteld, maar is covid-19 wel de vermoedelijke doodsoorzaak. In dezelfde periode rapporteerde het RIVM ruim eenderde minder coronadoden: 5.814. Dit komt doordat het RIVM alleen sterfte telt waar covid-19 met een laboratoriumtest is vastgelegd, en doordat meldingen regelmatig vertraagd of niet binnenkomen.

Van alle overledenen aan vermoedelijke of vastgestelde covid-19 tot en met december kreeg 58 procent zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn mensen in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. In december stierven bijna 2.300 instellingsbewoners aan covid-19. Dit is 33 procent van alle sterfgevallen in verpleeghuizen en instellingen. In de rest van de bevolking was in december 16 procent van de sterfte covid-gerelateerd. Sinds half februari is de sterfte in Nederland geen sprake meer van oversterfte, vooral in verpleeghuizen daalden de cijfers sterk.

Grootste daling gemelde besmettingen bij alleroudsten en kinderen

In alle leeftijdsgroepen neemt deze week het aantal gemelde besmettingen af. Vorige week uitte het RIVM zorgen over het toenemend aantal besmettingen bij 70-plussers, maar juist bij ouderen zijn minder besmettingen gemeld. De grootste daling was zichtbaar bij 80-plussers en kinderen onder de 18. Nog steeds testen 18- tot 24-jarigen relatief het vaakst positief, maar ook hier dalen de cijfers.

In deze groep zijn afgelopen week bijna 400 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld, het Nederlands gemiddelde was deze week 276. Sinds vorige week dinsdag zijn 48.186 Nederlanders positief getest op covid-19, 7 procent minder dan een week eerder. Toen groeide het aantal besmettingen op weekbasis nog met 13 procent. Rond de paasdagen hebben minder mensen zich laten testen. Deze week gingen circa 497 duizend Nederlanders naar de GGD-teststraten, zo’n 50 duizend minder dan de laatste week van maart.

Het percentage positieve testen loopt licht op van 8,5 naar 8,9 procent. Bij kinderen onder de 13 die getest worden, blijkt een veel kleiner deel besmet met het virus, van de 94 duizend testen de afgelopen week bleek de uitslag in minder dan 6 procent van de gevallen positief. Bij mannen is het percentage positieve testen 9,6 procent, bij vrouwen 8,2.