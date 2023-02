Ruim een week na de aardbeving zijn in Antakya de wonderen wel op

Hulpverleners ontfermen zich over een kind in Antakya, een van de zwaarst getroffen steden. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

De 3-jarige Eren ziet het allemaal met een ondeugende glimlach aan, de drukte om hem heen. Hij zit rustig op een houtje bankje op het trottoir. Hij smult van een gezonde reep en kijkt vanonder zijn paarse wollen muts nog eens verlekkerd naar de grote rode auto die hij met zich meezeult, vermoedelijk gekregen van een van de buren.

Tien meter naar rechts ligt zijn vader op de stoep, in een roze wollen deken. Het wachten is op een lijkzak en op de ambulance die hem naar het mortuarium zal brengen. Dezelfde wagen waarschijnlijk die even eerder Erens twee oudere zusjes kwam ophalen. Ook zij werden gevonden in de restanten van wat tot vorige week maandagochtend het huis van de familie van Eren was.

De aardbeving die Turkije en Syrië toen trof, heeft in weinig Turkse steden zoveel gebouwen verpulverd en beschadigd als in Antakya, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Hatay. De ravage is werkelijk enorm. In het oude centrum van Antakya zijn de meeste gebouwen óf in brokstukken uiteengevallen, óf ze zijn zo kapot dat het lijkt alsof ze elk moment hetzelfde lot kunnen ondergaan.

In de eerste week na de ramp werd nog overal door reddingsteams gezocht naar overlevenden, geregeld met succes. De 72 uur die geldt als maximale overlevingstermijn werd geregeld overschreden. Zelfs dinsdag nog werden in Antakya en twee andere Turkse steden vijf overlevenden uit het puin gehaald, het soort ‘wonder’ waar alle reddingsteams in Turkije en Syrië de afgelopen dagen nog op hoopten.

Onvoorstelbare berg puin

Maar te vrezen valt dat de wonderen nu wel op zijn. Het Australische reddingsteam dat dinsdag naast de zwaar beschadigde supermarkt Simge bezig is Erens familie te zoeken, gaat daar in ieder geval wel van uit. Aan de overkant van de straat, pal tegenover Eren, ploegen twee graafmachines in de onvoorstelbare berg puin waar zijn vader zojuist is gevonden. Zijn moeder ligt er nog in, en zijn opa.

Ambulances brengen lichamen naar het mortuarium. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Het eerste zusje werd gevonden door familieleden en omstanders die met hun handen aan het graven waren geslagen, zoals de afgelopen week op zoveel plekken in de stad gebeurde. Turkse en internationale reddingsteams waren snel uitgerukt, maar in volstrekt onvoldoende mate, gezien de omvang van de catastrofe. De Australiërs, ruim vijftig man sterk, zijn pas net in Turkije aangekomen, dit is hun eerste klus.

Toen het tweede zusje was geborgen, inmiddels met hun hulp, kwam de grootmoeder aangelopen, die hartverscheurend begon te gillen. Wanhopig bonkte ze op de deur van de lijkwagen en viel toen flauw. De Australiërs lapten haar op.

De commotie lijkt aan de kleine Eren voorbij te gaan, ook als een Turkse reddingswerker zijn oma, die opnieuw luid begint te wenen, bestraffend maant het kind, dat zelf drie dagen geleden uit het puin werd gered, niet van streek te maken.

Getraumatiseerd

Maar is dat geruststellend, Erens onverstoorbaarheid? Volgens Randa Ghazy van Save the Children zijn veel kinderen in het rampgebied getraumatiseerd. Over de ramp praten is voor hen beter dan er niet over praten, zegt ze. Net zo goed is het positief dat kinderen in de in allerijl door de organisatie ingerichte ‘kindvriendelijke ruimten’ tekeningen maken van ingestorte gebouwen en dode lichamen.

Save the Children is een van de vele hulporganisaties die in Turkije en Syrië zijn aangekomen of hun activiteiten hebben opgeschaald. Het zoeken naar overlevenden door reddingsteams was de meest urgente fase 1 van het noodhulpwerk, het zoeken van lijken is fase 2, en het werk als dat van Save the Children is fase 3: de noden van de overlevenden lenigen. Wederopbouw komt pas later.

De hulpverleners hebben geroutineerd drie kampen ingericht in Antakya. Die zijn inmiddels uitgegroeid tot ware hulpdorpen. Van daaruit trekken de teams de rampzone in. Het gebied maakt een onwezenlijke indruk. Zeker driekwart van de inwoners van Antakya heeft de stad verlaten, velen naar familie elders in het land, de minst fortuinlijken naar opvangkampen.

Ook in de delen van de stad waar de schade minder totaal is dan in het oude centrum hebben veel gebouwen schade opgelopen. Ze staan leeg. Van de overheid mogen de bewoners pas terug als de inspectieteams daarvoor toestemming hebben gegeven. Tijdens een avondlijke rondrit blijkt het cliché ‘spookstad’ op zijn plaats te zijn, niet alleen vanwege de ravage. Niemand is op straat, alles is donker.

Ook reddingswerkers uit Mongolië helpen mee in Antakya. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Maar overdag spookt het pas echt. Zo’n 800 meter voorbij de woning van Erens familie is een gele graafmachine aan het werk in een grote hoop gruis, stenen en stukken beton. Een oudere vrouw met een geruite hoofddoek, Sibel, staat zenuwachtig toe te kijken. Haar broer Levent en zijn echtgenote liggen eronder. Als de reddingswerkers veelzeggende gebaren maken, roept ze huilend ‘Hadi, hadi!’ Kom op, kom op!

Twee lichamen worden in blauwe dekens gewikkeld. ‘Waarom zijn er geen lijkzakken? Waar blijft Afad?’, zegt een soldaat, verwijzend naar de Turkse noodhulporganisatie. ‘Afad? We hebben geen Afad in dit land’, zegt een omstander boos.

Sibel kan alleen maar huilen. ‘Hij was zo eerlijk, we hadden geen geheimen voor elkaar’, zegt ze over haar broer. ‘Door de manier waarop hij bij me aanbelde, wist ik al dat hij het was. Dat belletje zal ik nooit meer horen.’