Ruim een half miljoen tot slaaf gemaakten vervoerd op schepen onder Nederlandse vlag

Beeld uit 1619 van de Nederlandse slavenhandel. Beeld Getty

Tussen 1600 en 1863 zijn onder Nederlandse vlag tussen de 550- tot 600 duizend tot slaaf gemaakten over de Atlantische Oceaan verscheept. Dat is 5 tot 7 procent van de trans-Atlantische slavenhandel.

Ruim 12 procent van de tot slaaf gemaakten stierf al tijdens de overtocht. Op de schepen bevonden zich veel kinderen, een op de vijf van de tot slaaf gemaakten was onder de 18. Het Caribisch gebied was de voornaamste bestemming, maar ook naar Brazilië en Noord-Amerika gingen Nederlandse slavenschepen. Dit blijkt uit de resultaten van uitgebreid archiefonderzoek die te vinden zijn op de website Slavevoyages.org. Hier zijn de reizen van ruim 1.200 slaventransporten op schepen onder de Nederlandse vlag geïnventariseerd.

In 1814 schafte Nederland de slavenhandel af, maar het houden van slaven was daarna nog krap 50 jaar toegestaan. Pas in 1860 kwam er een eind aan de slavernij in de ‘oost’, in de westelijke koloniën werd slavernij in 1863 verboden. Spanje (1811), Groot-Brittannië (1833), Denemarken (1846), en Frankrijk (1848) namen dit besluit al eerder. Bovendien was in 1863 de slavernij in Nederlandse koloniën nog geen verleden tijd. Toen begon de tien jaar durende transitieperiode in Suriname. Pas in 1873 waren alle tot slaaf gemaakten vrij. Slavenhouders werden gecompenseerd voor hun verlies, de tot slaaf gemaakten moesten het zonder compensatie zien te rooien.

De trans-Atlantische transporten waren maar een deel van het Nederlandse slavernij-imperium. In toenmalig Nederlands-Indië en andere plaatsen waar de Verenigde Oost-Indische Compagnie gevestigd was, waren er rond 1750 ongeveer 75 duizend tot slaaf gemaakten, dat waren er meer dan de 64 duizend in Suriname en het Caribisch gebied.