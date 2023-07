Ruim duizend Parijzenaren in protest tegen politiegeweld de straat op ondanks verbod

Een demonstrant op het Plein van de Republiek op zaterdag Beeld AFP

Ook verschillende politici namen ondanks het verbod deel aan het protest. Een aantal vakbonden en organisaties hebben hun leden opgeroepen om toch te gaan demonstreren. Twee demonstranten zijn gearresteerd, meldt persbureau Reuters.

Het verbod komt een week nadat eerst Parijs en toen steden in heel Frankrijk werden opgeschrikt door dagenlange rellen naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel. De jongen van Algerijnse komaf werd op 27 juni in de Parijse voorstad Nanterre bij een verkeerscontrole van dichtbij doodgeschoten door een politieagent.

Velen zagen de dood van Nahel als het zoveelste voorbeeld van racisme bij de Franse politie. Vrijdag beschuldigde een VN-commissie tegen racisme, CERD, de Franse politie nog van structureel racisme en buitensporig geweld, iets wat direct door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken werd ontkend.

Tot de manifestatie op het Plein van Republiek was opgeroepen door de nabestaanden van Adama Traoré, een zwarte man die in 2016 ook door politiegeweld omkwam, onder omstandigheden die leken op de geruchtmakende moord door een politieagent op de eveneens zwarte George Floyd in de Verenigde Staten.

Het was bedoeld als een alternatief voor een mars tegen politiegeweld en racisme die ter nagedachtenis van Traoré had moeten plaatsvinden in Beaumont-sur-Oise, de Parijse voorstad waar Traoré om het leven kwam.

Een demonstrant houdt een bordje vast met de tekst ‘Schaf de politie af’ terwijl mensen samenkomen om te protesteren tegen racisme en politiegeweld in Toulouse. Beeld AFP

Die mars was door de lokale autoriteiten vanwege het risico op ordeverstoringen verboden, een maatregel die vrijdag door een Franse rechter werd bevestigd. ‘Hoewel het geweld de afgelopen dagen is afgenomen, kunnen we (...) niet aannemen dat alle risico’s op verstoring van de openbare orde zijn verdwenen’, zei de rechter in een verklaring.

Op tientallen andere plekken in Frankrijk vinden herdenkingsmarsen voor Traoré plaats, onder meer in Lille, Marseille, Nantes en Straatsburg.