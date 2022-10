Ruim duizend asielzoekers kunnen binnenkort terecht op Lowlands-terrein in Biddinghuizen

Walibi in Biddinghuizen. Op het evenemententerrein van het attractiepark worden over een krappe twee weken ruim duizend asielzoekers gehuisvest. Beeld ANP / Tobias Kleuver Media

Het is een van de weinige meevallers voor staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid (VVD), tijdens een week met alarmerende geluiden vanuit de asielketen. Ook met de opvangplekken in Biddinghuizen blijft het de vraag of de daling van opvangplekken in andere gemeenten kan worden opgevangen. In september daalde het aantal met 1.250.

Dat is het gevolg van afspraken die eerder met gemeenten zijn gemaakt over extra noodopvanglocaties. Die liepen vorige maand af. Dat het niet gelukt is om deze te verlengen, leidt tot chagrijn bij staatssecretaris Van der Burg. Volgens hem was er juist met de veiligheidsregio’s afgesproken om zo veel mogelijk plekken te behouden, zegt hij in het Dagblad van het Noorden.

Risico voor volksgezondheid

Maandag kwam daar een kritische brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij. Daarin concludeerde de inspectie dat de situatie in Ter Apel nog steeds ‘schrijnend’ is. De omstandigheden in de sporthal waar de vluchtelingen hun procedure afwachten zijn zo erbarmelijk, dat het een risico voor de volksgezondheid vormt, aldus de brief.

Dat Dronten nu ruimte voor extra opvangplekken beschikbaar stelt, is daarom meer dan welkom. Op de evenementenlocatie in Biddinghuizen, waar ruim een maand geleden nog duizenden Lowlandsbezoekers feest vierden, worden binnenkort de eerste woonunits geplaatst. Die zijn bedoeld voor vluchtelingen die zich al in Ter Apel hebben aangemeld. De eerste vluchtelingen worden er over twee weken verwacht.

In tegenstelling tot andere gemeenten heeft Dronten zich al eerder ingespannen om de druk op de asielopvang te verlichten. De gemeente heeft al een asielzoekerscentrum waar het COA normaal duizend statushouders opvangt. Eerder dit jaar kwamen daar al negentig bedden bij, dit najaar volgen er nog tweehonderd extra plekken. Het AZC en de noodopvanglocatie in Biddinghuizen liggen op 17 kilometer afstand van elkaar.

Cruiseschip

Tegelijkertijd is ook de oplossing in Dronten tijdelijk, net als het cruiseschip in Amsterdam waar vanaf vandaag de eerste asielzoekers worden opgevangen en het cruiseschip in Velsen-Noord die het COA eerder al opende. Het Walibi-terrein moet op 15 april 2023 leeg zijn om in het pinksterweekend plek te bieden aan het christelijke festival Opwekking.

Staatssecretaris Van der Burg is al vanaf zijn aantreden in januari bezig om gemeenten te bewegen om meer asielzoekers en vluchtelingen op te vangen. In augustus leek er even sprake te zijn van witte rook toen het kabinet een nieuw asielakkoord sloot, waarmee miljoenen extra worden vrijgemaakt voor de asielopvang, in ruil voor inperking van de asielinstroom. Maar met de daling van het aantal plekken nu, lijkt het alsof de staatssecretaris terug bij af is.