Ruim duizend arrestaties bij anti-oorlogsdemonstraties na Poetins oproep tot mobilisatie

In Moskou werden zeker vijftig mensen opgepakt. Beeld AP

Volgens de onafhankelijke burgerrechtenorganisatie OVD-Info gaat het zelfs om 1386 gearresteerden. De organisatie meldde dat in 37 Russische steden straatprotesten tegen de mobilisatie waren uitgebroken, waaronder Moskou en Sint-Petersburg. Journalisten van persbureau AP zagen hoe in Moskou zeker vijftig mensen werden gearresteerd in een van de belangrijkste straten van de hoofdstad.

In Sint-Petersburg voerde de politie in het centrum een bus vol arrestanten af. De demonstranten scandeerden leuzen tegen de oorlog en tegen de mobilisatie. Het waren de eerste natiebrede protesten tegen de oorlog sinds het begin van de Russische invasie in februari. Zulke protesten zijn illegaal in Rusland.

Op de vraag van een AP-journalist of protesteren wat zal uitmaken, antwoordde een Moskouse demonstrant: ‘Helpen zal het niet, maar het is mijn burgerplicht mijn standpunt uit te dragen. Nee tegen de oorlog!’

‘Duizenden Russische mannen - onze vaders, onze broers, onze echtgenoten - zullen in de gehaktmolen van de oorlog worden gegooid. En waarvoor zullen ze sterven? Waarvoor zullen moeders en kinderen straks huilen?’, vroeg de oppositiebeweging Vesna retorisch in een oproep om te demonstreren.

Poetin maakte zijn besluit tot gedeeltelijke militaire mobilisering woensdag in een televisietoespraak bekend. Hoewel details nog ontbreken kunnen zeker 300.000 reservisten worden opgeroepen. Weigering om te gaan vechten kan tot 15 jaar cel opleveren, liet het Moskouse openbaar ministerie weten.