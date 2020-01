Ruim dertig apen omgekomen bij brand dierentuin Krefeld

Brandweermannen proberen op de vroege ochtend van 1 januari 2020 een brand te blussen in de dierentuin van Krefeld. Beeld AFP

‘Een ongelofelijk drama heeft ons kort na middernacht getroffen’, berichtte de dierentuin op Facebook.

Bijna alle dieren, waaronder orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla’s, klauwaapjes, agoeti’s, vleermuizen en vogels, zijn dood. Twee chimpansees kwamen er met lichte brandwonden vanaf. Ze zijn ondergebracht in een aangrenzend verblijf voor mensapen. De bewoners daarvan, mannetjesgorilla Kidogo en zijn zeskoppige familie, hebben de brand ook overleefd.

Volgens de Duitse politie is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door een gelukslantaarn. Deze lampionnen van zijdepapier, die opstijgen door de warmte van een waxinelichtje of kerosine, zijn sinds 2009 wegens brandgevaar verboden in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Getuigen zouden gelukslantaarns hebben zien zweven in de buurt van de dierentuin. Rond het apenhuis vond de politie restanten van drie lantaarns met handgeschreven gelukswensen.

‘Diegene die ze heeft laten opstijgen, mag brand door nalatigheid worden verweten’, aldus Gerd Hopman, die namens de politie in Krefeld het onderzoek naar de brand leidt.

De dierentuin van Krefeld, circa 30 kilometer ten oosten van Venlo, trekt elk jaar ongeveer 400 duizend bezoekers. Vandaag blijft de dierentuin gesloten vanwege de tragedie.