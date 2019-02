Ruim de helft van geplande aantal edelherten afgeschoten in Oostvaardersplassen

Deze winter geldt voor het eerst in decennia nieuw beleid in de Oostvaardersplassen, dat moet voorkomen dat dieren door gebrek aan voedsel doodgaan of uit mogelijk lijden moeten worden verlost. Vooralsnog is er voldoende voedsel; nog geen van de andere grote grazers (heckrunderen en konikpaarden) is afgeschoten omdat de verwachting was dat ze het einde van de winter niet zouden halen.

Na de slechte eerste maand ging Staatsbosbeheer vaker het veld in om te schieten. Van de geschoten edelherten zijn 515 aangeboden voor consumptie aan poelier Pieter van Meel. De vleespakketten die particulieren kunnen bestellen op Koopeenhert.nl vinden gretig aftrek. Ruim 12 duizend consumenten staan op de wachtlijst voor een hertenvleespakket.

Om de dieren beter te beschermen tegen koude weersomstandigheden zijn 325 bomen geplant in het gebied en komen daar nog 11 duizend struiken bij. Het afschot en de extra beschutting vloeien voort uit een adviesrapport onder leiding van Pieter van Geel, dat vorig jaar door de Provinciale Staten van Flevoland werd aangenomen.

De belangrijkste aanbeveling van Van Geel was het aantal grote grazers deze winter te beperken tot 1.100, zodat het gebied zich kan herstellen van overbegrazing. De vogelstand zou hierbij gebaat zijn. Ook concludeerde Van Geel dat er geen draagvlak is voor de grote sterfte van grote grazers, zoals de ruim drieduizend vorige winter. Dit leidde tot veel protest, illegaal voeren en doodsbedreigingen aan het adres van boswachters en ecologen.