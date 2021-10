Ruim 300 politici wereldwijd in Pandora Papers

De Britse Maagdeneilanden. Beeld Getty Images

‘Pandora Papers reiken verder dan Panama Papers en ‘Paradise Papers’

De Pandora Papers kunnen nog wel eens een veel grotere invloed hebben dan eerdere onthullingen, dit meldt het Internationale Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het aantal documenten is niet veel groter dan bij de ‘Panama Papers’ in 2016 en de ‘Paradise Papers’ in 2017, maar het aantal bronnen wel. In 2016 en 2017 was er data uit één bron bemachtigd, de Pandora Papers bevatten gegevens van veertien verschillende zogeheten off-shore providers. Bovendien is het sinds 2017 op de Britse Maagdeneilanden verplicht de eigenaren van off-shore bedrijven te registreren. Zes van de veertien firma’s in het onderzoek zijn op de Maagdeneilanden gevestigd, hierdoor worden er nu meer namen bekend dan bij eerdere lekken. Het ICIJ is een samenwerkingsverband van 600 onderzoeksjournalisten van 150 nieuwsorganisaties (in Nederland Trouw, Het Financieele Dagblad, De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico). De door het ICIJ onthulde ‘Pandora Papers’ bestaan uit 12 miljoen bestanden met informatie over beleggers die geld onderbrengen in belastingparadijzen.

Politici over de hele wereld komen voor in de gegevens, maar waarschijnlijk veel brievenbusfirma’s nog buiten beeld

Wopke Hoekstra is lang niet de enige politicus die in de Pandora Papers voorkomt. Het ICIJ vond ruim 300 politici in de gegevens, van wie 35 staatshoofden. De Oekraïne gaat voorop, met 38 politici die genoemd worden. Russische en Latijns-Amerikaanse investeerders komen relatief veel voor, volgens de onderzoekers vooral doordat de 14 onderzochte bedrijven daar erg actief zijn. Politici in de VS zijn nog niet gevonden door het consortium, wel veel ‘gewone’ gebruikers van brievenbusfirma’s. De gevonden data zijn volgens ICIJ het topje van de ijsberg. Alleen al op de Britse Maagdeneilanden, waar nu van 6 financiële dienstverleners de gegevens gelekt zijn, bevinden zich meer dan 100 van dergelijke firma’s.